Dejó Villa La Angostura a los 12 años para perseguir su sueño de ser gimnasta y hoy vuelve a competir en el Sudamericano

Con apenas 15 años, el angosturense Felipe Bruni se prepara para competir en su segundo Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística en Lima, Perú. De esta forma, se medirá con los mejores gimnastas de la región desde el viernes hasta el domingo.

Felipe incursionó en el deporte cuando tenía apenas 5 años. Sus padres querían que practicara una actividad deportiva “de manera regular y bajo techo”, considerando el riguroso clima de Villa La Angostura. La gimnasia artística surgió como una opción.

“Sucede que el entrenador de un equipo de la Universidad de La Matanza se radicó en Villa La Angostura, comenzó a entrenarlo y se enganchó con el deporte de tal manera que hizo su primer viaje a Buenos Aires con 7 años”, comentó con orgullo Pablo Bruni, su padre. Poco después, llegó otro entrenador a la localidad cordillerana que también alentó a Felipe, al notar su gran destreza.

Felipe tiene 15 años y se prepara para su segundo Sudamericano en Lima. Foto: gentileza

A los 12 años, con acuerdo de sus padres, el niño dejó Villa La Angostura para radicarse en Plottier, a donde lo entrena el nequino Pablo Cañaz que, además, es juez internacional. Allí los gimnasios tienen equipamiento con homologación internacional, de modo que los aparatos son similares a los que se usan en las competencias de alto rendimiento de gimnasia artística.

“Fue una decisión áspera, dura, pero de alguna manera, ya sabíamos que eso pasaría tarde o temprano porque Felipe tenía proyección internacional. El asunto se iba poniendo más serio y veníamos preparándolo con psicólogo”, recalcó Pablo.

Constantemente, Felipe era invitado a entrenar a los clubes de grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Rosario y Neuquén. Sus padres aceptaban el ofrecimiento y al término de cada viaje, Felipe insistía con lo mismo: la diferencia técnica era abismal. Los aparatos con los que entrenaba en La Angostura no eran los mismos que se usaban para competir y eso, de alguna manera, retrasaba sus avances deportivos.

Felipe tiene 15 años y se prepara para su segundo Sudamericano en Lima. Foto: gentileza

“Él mismo se daba cuenta que necesitaba algo distinto. Dar el salto. Pero estaba en sexto grado, por eso decidimos demorar la decisión hasta el secundario sabiendo que quizás lo estábamos retrasando en su desarrollo. De todos modos, nos han dicho que, a nivel masculino, en esta disciplina se entrena bien hasta pasados los 30 años”, advirtió.

La decisión de radicarse en Plottier no fue difícil para Felipe a quien Pablo describió como “un niño sumamente autónomo e independiente”. “Tenía la cabeza preparada para eso, más allá de las condiciones físicas y atléticas para el deporte. Todo ese proceso lo fuimos construyendo como familia para que él estuviera listo”, subrayó.

Al momento de la decisión, una familia conocida de Plottier se ofreció a alojar a Felipe. Ya llevan tres años juntos. “Tenía que irse para dar el salto. Y tuvimos la suerte de dar con esta familia que tan amablemente, se ofreció a cuidarlo. Con valores muy similares a los nuestros. No creo en las señales, pero esto claramente lo fue”, dijo Pablo.

Felipe tiene 15 años y se prepara para su segundo Sudamericano en Lima. Foto: gentileza

Reconoció que la gimnasia artística es “un deporte de alta competencia sumamente demandante”, en especial al ser individual. “Es muy mental, a diferencia del fútbol o el rugby, en los que hay un equipo. Acá un error te deja afuera. Es duro, hay que ser disciplinado”, consideró.

En este sentido, Felipe entrena cinco horas, cinco días a la semana. Sucede que practica un deporte que requiere de mucha musculatura. El adolescente se levanta a las 6, se prepara su desayuno y parte al colegio. Cuando sale, concurre al entrenamiento y regresa para estudiar, comer y acostarse.

“Algunos deportistas de alta competencia hacen la escuela a distancia, pero nosotros preferimos que Felipe vaya al colegio para que no pierda la parte social y no esté abocado solo al deporte”, admitió y valoró que su desempeño escolar es “excelente”.

Felipe tiene 15 años y se prepara para su segundo Sudamericano en Lima. Foto: gentileza

También destacó el acompañamiento del colegio ya que constantemente, el deportista es convocado por el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) para entrenar.

Felipe entró al seleccionado argentino a través de su puntuaje. Cada año, debe rendir tres competencias y los cinco mejores puntuados forman parte del equipo nacional. “Ya participó de un Sudamericano dos años atrás y ahora, le toca nuevamente. La vez anterior, lo vivió con menos ansiedad y nervios. Ahora, como adolescente, es más consciente de lo que significa representar al país”, destacó su padre. En esta ocasión, agregó, se rapó la cabeza y “se dejó las letras ARG al costado, al estilo Dibu”.

Pablo valoró el Premio Pehuén de plata en gimasia artística que recibió Felipe en los últimos dos años. También recibe una beca de la Fundación Laureus Argentina y otra por parte de la provincia de Neuquén que “resulta de gran ayuda para costear los viajes, la terapia y los controles médicos en Buenos Aires”. También agradeció a los angosturenses por la ayuda a través de una rifa.