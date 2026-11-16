Chase, la banca para particulares de JPMorgan Chase, reconoció un problema técnico que afectó transacciones de sus clientes este lunes. (Foto: gentileza)

Clientes de algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos, entre ellos Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y Truist, reportaron este lunes problemas para acceder a sus cuentas online. La falla también alcanzó a Zelle, la red de transferencias entre cuentas bancarias más usada del país.

Según informó la agencia AP, los usuarios señalaron a esas entidades como caídas o con problemas en downdetector.com, el sitio que reúne reportes de fallas en servicios digitales. Un vocero de Chase aseguró que se trata de un error técnico y no de un problema de ciberseguridad. Chase es la banca para particulares de JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos.

Clientes de Bank of America, uno de los bancos afectados por la falla de este lunes en Estados Unidos, también reportaron problemas para operar online. (Foto: AP)

“Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos”, señaló el vocero en un comunicado. “Estamos trabajando para resolverlo lo antes posible”, agregó.

Qué dijeron Chase, Zelle y U.S. Bank sobre la caída de los bancos en Estados Unidos

Un representante de Zelle le dijo a NBC News que la falla en su plataforma se originó en Chase. Según el mismo medio, los problemas no se limitaron a la banca online: también afectaron transacciones en sucursales, y en algunas no se estaba entregando efectivo.

Desde U.S. Bank indicaron que sus sistemas no estaban afectados de forma directa. Sin embargo, advirtieron que los clientes que intentaran enviar o recibir pagos por Zelle con otra entidad podían tener demoras en las transacciones.

Ahora mismo este cajero no funciona”: el mensaje de error en un cajero de Chase, que atribuyó la falla a un problema técnico. (Foto: AP)

La red de Zelle es operada por Early Warning Services, una empresa que pertenece a varios bancos, entre ellos Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, U.S. Bank y Wells Fargo. Mientras tanto, algunos clientes de Chase recibieron en la aplicación un mensaje que decía: “Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando en ellos. Por favor, intente más tarde”.

La falla en los bancos llega días después de la caída de Microsoft

Los reportes se conocieron pocos días después de una caída importante de Microsoft, que comenzó el viernes y duró varias horas. Esa interrupción afectó servicios como Outlook, Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot.

Hasta el momento, ninguna de las entidades precisó cuál fue el origen concreto del problema técnico ni cuándo se normalizará el servicio por completo. La falla también se sintió en Wall Street: según Yahoo Finance, las acciones de Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y JPMorgan Chase cayeron alrededor de 2%.