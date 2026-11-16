Cloacas para 300 familias de Neuquén: la obra va por el 35% y podría terminar antes de lo previsto

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, repasan los planos de la obra de cloacas en el sector 2 de Mayo. (Foto: gentileza Municipalidad de Neuquén)

El gobierno de Neuquén y la municipalidad avanzan en conjunto con una obra de cloacas en el sector 2 de Mayo, en la cuenca 15, que beneficiará a 300 familias. Los trabajos forman parte del plan para extender los servicios básicos a los sectores de la ciudad que todavía no los tienen, con el objetivo de alcanzar esa cobertura en un plazo de entre un año y un año y medio.

La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, explicó que los trabajos responden a una política de equilibrio territorial que busca garantizar mejores condiciones de vida a todos los vecinos a través del acceso a los servicios esenciales. La actividad contó con la presencia de la ministra de Infraestructura de la provincia, Tanya Bertoldi.

“En este trabajo conjunto que llevamos con el gobierno de la Provincia, el objetivo es que en un año, año y medio podamos llegar con los servicios a todos los sectores que hoy no los tienen”, señaló Pasqualini. La funcionaria precisó que las intervenciones incluyen obras de gas, cloacas y, en algunos sectores, energía eléctrica. En 2 de Mayo, los trabajos de saneamiento se complementan con la extensión de la red de gas, que también alcanzará a las mismas 300 familias.

Cuándo estará terminada la obra de cloacas en el sector 2 de Mayo

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, detalló que la obra tiene un plazo de ejecución previsto de seis meses. Sin embargo, el municipio busca acortar ese tiempo para que los vecinos puedan contar con el servicio antes de lo establecido.

Pasqualini habló con la prensa durante la recorrida por la obra, que ya tiene un 35% de avance. (Foto: gentileza Municipalidad de Neuquén)

“Llevamos aproximadamente dos o tres semanas y estamos en alrededor de un 35% de avance de obra. La idea es, como siempre tratamos de hacer en los asentamientos, que las obras lleven menos tiempo del que está pautado”, indicó Zapata.

Pasqualini estimó que los trabajos podrían finalizar en un plazo de entre tres y cuatro meses, antes de los seis meses que establece el contrato. De esa forma, las familias del sector podrían acceder al servicio antes de lo previsto.

Neuquén Integra: Provincia y Municipio buscan el 100% de los servicios en cada barrio de la ciudad

La ministra Bertoldi destacó el trabajo conjunto y la extensión de la infraestructura. “Hoy estamos siendo testigos de una transformación histórica para los vecinos de Neuquén. Esta obra demuestra, una vez más, que cuando el municipio y la Provincia trabajan juntos, con objetivos comunes, es posible dar respuestas concretas y cumplir con los compromisos asumidos”, expresó.

La funcionaria sostuvo que “tanto el gobernador (Rolando Figueroa) como el intendente (Mariano Gaido) tienen una prioridad clara: llegar a cada rincón de la ciudad con el 100% de los servicios de infraestructura”. Y agregó: “Hoy estamos en el barrio 2 de Mayo, acompañando el avance de la obra de cloacas, y en unos minutos estaremos también en 7 de Mayo, donde se está ejecutando la obra de gas”.

Bertoldi recordó que “a través del programa Neuquén Integra estamos trabajando junto a todo el equipo municipal para completar los servicios esenciales en cada barrio”. “Pero nuestra propuesta va más allá: también queremos avanzar con las veredas, los cordones cuneta y mejorar la circulación y la accesibilidad en cada sector de la ciudad”, completó.

También valoró que “estas obras no solamente mejoran la calidad de vida de las familias, sino que también generan puestos de trabajo y movimiento económico”. “Estamos construyendo una ciudad más integrada, con igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida para todos los neuquinos”, afirmó.

Una demanda histórica de los vecinos de la cuenca 15 de Neuquén

Para este sector de la ciudad, la obra tiene un peso especial. “Estamos en el sector hace 20 años esperando por los servicios. Por eso, esta obra que hoy llega al barrio representa algo muy importante para todos los vecinos”, dijo Matías Quintremil, presidente de Cuenca XV.

Quintremil resaltó que se trata de “una obra de gran magnitud que va a mejorar nuestra calidad de vida y a beneficiar directamente la vida cotidiana de las familias”. “Estamos muy contentos de ver que se está avanzando y que, después de tantos años de espera, comienza a hacerse realidad una demanda histórica del barrio. Es un paso muy importante para seguir creciendo y mejorar las condiciones de vida de todos los que vivimos acá”, señaló.