El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) «Fiske Menuko» de Roca, donde se dictan cuatro profesorados, mantiene abiertas las inscripciones para ingresar en 2027 hasta el 11 de diciembre. Además de la oferta académica, la institución se destaca por un espacio de cuidado y juego para hijos de estudiantes, un servicio que existe en pocas instituciones de la provincia. También cuenta con un comedor y una biblioteca con área TIC.

Roberto Molina, director del instituto, explicó que las inscripciones para los cuatro profesorados comenzaron el 9 de noviembre y que «a partir de febrero se vuelve a abrir nuevamente la inscripción«. Todavía no hay fechas para ese segundo período, ya que depende del calendario académico provincial, que aún no fue publicado.

«La formación docente es una carrera hermosa» expresó Roberto Molina, director del IFDC. Foto: Franco Urchipía.

Qué profesorados se pueden estudiar en el IFDC de Roca y en qué horarios

El profesorado de Educación Primaria funciona por la mañana, hasta las 13, y los de Educación Secundaria en Matemática, Física y Química comienzan a las 16. Son carreras presenciales de cuatro años que se cursan habitualmente de lunes a viernes, aunque cada docente puede incorporar clases virtuales en su espacio curricular. Los títulos tienen validez nacional y permiten continuar con posgrados o postitulaciones. Las clases comenzarían aproximadamente en marzo de 2027, según lo que establezca el calendario provincial.

Una particularidad que destacó el director es que las prácticas docentes comienzan en primer año, con los primeros acercamientos a las escuelas, y en tercero los estudiantes ya dan sus primeras clases.

Hoy el instituto tiene algo más de 1.000 estudiantes regulares. Foto: Franco Urchipía.

Un espacio gratuito para hijos de estudiantes: cómo funciona y qué edades abarca

El espacio de cuidado y juego funciona en los turnos mañana y tarde y está atendido por docentes de nivel inicial. Por la mañana reciben a niños de entre 2 y 3 años y por la tarde el rango se amplía, de 2 a 8 años. La edad mínima es de dos años, por lo que los bebés todavía no pueden ingresar y algunos estudiantes siguen asistiendo a clase con ellos. El servicio incluye un refrigerio y está pensado para las clases, las horas de consulta y los exámenes finales.

Espacio de Cuidado y Juego. Foto: Franco Urchipía.

«Con el espacio de cuidados es una tranquilidad para el estudiante poder concentrarse en esa clase, en ese examen final«, sostuvo Molina. El director recordó que durante años era habitual ver niños en las aulas y en el patio, algo que disminuyó desde que existe el espacio, y señaló que el instituto tiene una población mayoritariamente femenina, con muchas mujeres que decidieron retomar los estudios. «Si no tuviese ese espacio de cuidados sería imposible estudiar», afirmó.

Según contó, la propuesta fue un pedido de muchos años del centro de estudiantes, hasta que se concretó con la construcción del edificio nuevo, que incluyó instalaciones adaptadas para los niños, como lavamanos y baños a su altura. De los cuatro institutos de la provincia que tienen este servicio, el de Roca sería el único con esa infraestructura, y es público y gratuito.

El espacio funciona en los turnos mañana y tarde y está atendido por docentes de nivel inicial. Foto: Franco Urchipía.

Almuerzos sin costo para alumnos: el único comedor de los institutos docentes de Río Negro

El otro servicio que sostiene las trayectorias de los estudiantes es el comedor, gratuito y abierto de lunes a viernes. Abre a las 7, cuando se anotan en un listado quienes van a almorzar, y funciona en dos turnos, a las 12.30 y a las 13, por una cuestión de espacio. Tiene un cupo limitado que, hasta ahora, nunca se alcanzó, y está disponible para estudiantes de todas las carreras. Molina indicó que es el único comedor de los diez institutos de la provincia y que “el comedor es gracias al centro de estudiantes”, que lo reclamó a las autoridades hasta conseguirlo.

El comedor tiene un cupo que, hasta ahora, nunca se alcanzó. Foto: Franco Urchipía.

Paso a paso: requisitos, documentación y horarios para inscribirse al ciclo 2027

La inscripción se completa en dos pasos, el registro virtual mediante el formulario está disponible en la página web del instituto y la presentación de la ficha de inscripción impresa y completa se presenta en la Secretaría, junto con el original y una fotocopia del DNI, el certificado de nacimiento y el título secundario o certificado de finalización de estudios, todo dentro de un folio A4. Quienes aún no tengan el título pueden presentar una constancia de título en trámite, pero no se aceptan constancias de alumno regular. Una vez que lo obtengan, pueden acercar el título para completar la documentación.

Secretaría atiende de 9 a 12 y de 15:30 a 18:30. Las consultas pueden hacerse por correo a secretariaestudiantesprimaria@ifdcroca.edu.ar para el profesorado de Primaria y a secretariaestudiantessecundaria@ifdcroca.edu.ar para los de Matemática, Física y Química.

El IFDC cuenta con biblioteca y una sala TIC. Foto: Franco Urchipía. funciona en los turnos mañana y tarde y está atendido por docentes de nivel inicial. Foto: Franco Urchipía.

Becas disponibles, trámite de equivalencias y qué carreras son las más elegidas

El instituto no tiene becas propias, pero sus estudiantes pueden acceder a las del Ministerio de Educación para el nivel superior y a las becas municipales, cuya cantidad aumentó a partir del trabajo articulado con el municipio.

En cuanto a las equivalencias, se tramitan en dos momentos del año, el primero en febrero, con la presentación de la planilla de solicitud, los programas de las materias aprobadas y el certificado analítico, certificados por la institución de origen. El dictamen demora hasta 30 días hábiles. Entre institutos de formación docente son en muchos casos directas, mientras que con otras instituciones el trámite pasa por la cátedra y por el consejo directivo.

Hoy el instituto tiene algo más de 1.000 estudiantes regulares, aproximadamente 1.050. La matrícula había caído hace un par de años, se recuperó el año pasado y este año se mantendría, mencionó Molina. Primaria es la carrera más elegida, aunque tuvo una pequeña baja, mientras que Física y Química aumentaron y Matemática cayó levemente. Por ahora no se prevén nuevas carreras, ya que requieren autorizaciones, aunque se trabaja en una postitulación para quienes ya tienen un título de base.

El Instituto de Formación Docente Continua está ubicado en Evita 2875, Roca. Foto: Franco Urchipía.

Más de 50 años formando docentes y el vínculo con las universidades de la región

El profesorado de Primaria funciona en el instituto desde hace 52 años y los de Secundaria desde hace entre 14 y 15. Molina, docente de la casa desde hace 21 años y director desde el año pasado, contó que una de sus metas es que la comunidad conozca la institución, por lo que impulsó el trabajo en red con otros espacios.

Este año hubo reuniones con las facultades de Lenguas y de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue y un convenio con el IUPA, y el instituto fue sede de «Trinchera», un encuentro de universidades e instituciones públicas de la región donde disertaron profesores y figuras reconocidas a nivel nacional.

También articula actividades con el municipio, entre ellas en el Centro de Prevención y Asistencia de Adicciones, y con una fundación de la Alta Barda. «La formación docente es una carrera hermosa», expresó el director, y agregó que invita a trabajar con infancias y adolescencias. El instituto está en Evita 2875, Roca, y los interesados pueden consultar fechas, horarios, documentación y actividades en Facebook (IFDC de General Roca – Institucional) y en Instagram (@ifdcfm).