Juan Martín afirmó que el principal reclamo de los vecinos de Roca es que no son escuchados por el municipio

Juan Martín, legislador provincial y presidente del PRO en Río Negro confirmó sus intenciones de competir por la intendencia de Roca y ratificó que trabaja en la conformación de un frente electoral con otras fuerzas políticas. El dirigente sostuvo que la ciudad necesita una alternancia en el gobierno municipal y consideró que la oposición debe alcanzar acuerdos para enfrentar al oficialismo local.

Si bien aclaró que el armado todavía atraviesa una “fase embrionaria”, Martín aseguró que la prioridad es construir una alternativa competitiva y dejó abierta la puerta a resignar su propia postulación si el espacio consensúa otra figura: “Estoy dispuesto a resignar la candidatura sí se genera un frente electoral que diga que el candidato es otro. El protagonista es Roca”, afirmo en una entrevista en RÍO NEGRO RADIO.

“Creemos que nos tenemos que poner de acuerdo, generar acuerdos que nos permitan competir con lo que podría ser un frente vecinal o un frente electoral”, señaló.

En ese sentido, Martín aseguró que la iniciativa del PRO encontró rápidamente coincidencias en otras fuerzas políticas y sostuvo que deben concentrar los esfuerzos en avanzar con esa construcción.

Las críticas a la gestión municipal y el desdoblamiento salarial

Durante la entrevista, el legislador también se refirió al desdoblamiento del pago de salarios en el municipio de Roca. Dijo que la situación lo tomó por sorpresa y cuestionó que una administración que durante años hizo del equilibrio fiscal una de las principales banderas haya llegado a ese escenario.

Recordó que en abril de este año ya se había aplicado un desdoblamiento salarial para los funcionarios municipales, aunque aseguró que no esperaba que la situación alcanzara al resto de los trabajadores.

«Es una noticia lamentable para las finanzas, lamentable para los empleados sobre todo y que habla de que en Roca pasan cosas y de las que hay que ocuparse», señaló, al tiempo que evaluó que el episodio modificó el panorama: «Hay como una sensación de que ahora se les puede ganar».

El dirigente planteó que Roca perdió protagonismo y que necesita cambios que vayan más allá de un recambio de nombres. Entre sus cuestionamientos, mencionó la relación del municipio con los comerciantes, empresarios y emprendedores, y reclamó una administración más cercana a los vecinos.

“La principal es la falta de escucha”, afirmó al referirse a los reclamos que recibe cuando recorre los barrios de la ciudad.



Cuestionó el funcionamiento del Concejo Deliberante



Otro de los puntos sobre los que se expresó fue el papel del Concejo Deliberante. Martín consideró que el cuerpo legislativo tuvo una participación limitada durante los últimos años y cuestionó la composición política que permitió al oficialismo tener la totalidad de las bancas.

“Cuando los Concejos Deliberantes son tan hegemónicos así terminan siendo brazos de yeso que aprueban todo lo que dice el Ejecutivo”, sostuvo.

Además, señaló que el organismo debería tener mayor protagonismo en la elaboración de ordenanzas, proyectos y actividades vinculadas con universidades, el conocimiento, el arte y la cultura.

El diálogo con Weretilneck, La Libertad Avanza y las diferencias con Tortoriello y Milei

Para configurar la alternativa electoral, el PRO busca tender puentes con otros espacios. Martín volvió a destacar la sintonía política con el gobernador Alberto Weretilneck, a partir de sus declaraciones públicas.

Como gesto de acercamiento institucional en la provincia, adelantó que por primera vez podría acompañar la ley impositiva del Ejecutivo, si se cumple la promesa de no aumentar impuestos. Aunque mantuvo sus críticas sobre el estado de la salud, la educación, la seguridad y las rutas.

En paralelo, confirmó que el PRO logró recomponer el vínculo con La Libertad Avanza en Río Negro tras un periodo de “diálogo nulo”. Destacó la interlocución con el senador nacional Enzo Fullone, a quien valoró por su predisposición al diálogo en Bariloche y por ser vecino de Roca, y con Damián Torres, vicepresidente de La Libertad Avanza en Río Negro.

Sobre un posible acuerdo con LLA comentó: “Nosotros tenemos reunión con el presidente Macri y todos los presidentes del partido el día 30 de este mes. Y ahí vamos a hablar si va a haber un acuerdo general entre la Libertad Avanza y el PRO.” Y agregó que confía en que el buen diálogo que mantienen los traiga a buen puerto.

«Tortoriello es una persona que no opina de nada»

Sin embargo, al ser consultado sobre qué pasaría si el candidato libertario fuera Aníbal Tortoriello. “Con Aníbal es dificil hablar de politica, no solo porque se aburre sino porque, además, te diría que no conoce… es una persona que no opina de nada” disparó, reprochando su falta de posicionamiento frente a temas estructurales de la provincia como la salud o el proyecto GNL.

En el plano nacional, el dirigente ratificó su respaldo al rumbo macroeconómico del gobierno de Javier Milei, destacando el objetivo del déficit cero y el ordenamiento de las cuentas públicas. Sin embargo, se alineó con las advertencias de Patricia Bullrich cuestionando algunas frases del Presidente respecto a la situación económica de los sectores medios y bajos. “Me parece que el presidente tiene que escuchar, tiene que escuchar más.”