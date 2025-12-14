ESCUCHÁ RN RADIO
Policiales

Violencia de género en El Cóndor: detuvieron a un hombre tras agredir a su expareja y causar daños

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, el agresor fue aprehendido en el lugar y trasladado a Viedma.

Un grave episodio de violencia de género se registró durante la madrugada del domingo14 de diciembre de 2025 en el balneario El Cóndor, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó a la Policía sobre una situación de extrema tensión en una vivienda.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 39ª constataron que un hombre mayor de edad se encontraba agrediendo físicamente a su expareja y causando daños en la propiedad, por lo que procedieron a su inmediata aprehensión para evitar que la situación continuara escalando.

Tras ser reducido, el agresor fue trasladado a la ciudad de Viedma y quedó alojado en los calabozos de la Unidad Primera, donde permanece detenido en el marco de una causa judicial en trámite.

Investigación en curso

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 3, conducida por el fiscal José Chirinos, quien dispuso las medidas correspondientes. Desde la fuerza destacaron que el rápido accionar policial permitió resguardar a la víctima y neutralizar una situación de alto riesgo en la villa balnearia.


