Violencia de género en El Cóndor: detuvieron a un hombre tras agredir a su expareja y causar daños

Un grave episodio de violencia de género se registró durante la madrugada del domingo14 de diciembre de 2025 en el balneario El Cóndor, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó a la Policía sobre una situación de extrema tensión en una vivienda.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 39ª constataron que un hombre mayor de edad se encontraba agrediendo físicamente a su expareja y causando daños en la propiedad, por lo que procedieron a su inmediata aprehensión para evitar que la situación continuara escalando.

Tras ser reducido, el agresor fue trasladado a la ciudad de Viedma y quedó alojado en los calabozos de la Unidad Primera, donde permanece detenido en el marco de una causa judicial en trámite.

Investigación en curso

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 3, conducida por el fiscal José Chirinos, quien dispuso las medidas correspondientes. Desde la fuerza destacaron que el rápido accionar policial permitió resguardar a la víctima y neutralizar una situación de alto riesgo en la villa balnearia.