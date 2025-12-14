Ingresó drogas luego de una visita en la cárcel de Viedma: hallaron cocaína y marihuana tras una requisa

La droga fue detectada durante una requisa de rutina realizada por el Servicio Penitenciario Provincial en la cárcel de Viedma.

Un intento de ingresar cocaína y marihuana a la cárcel de Viedma fue detectado y frustrado por personal del Servicio Penitenciario Provincial durante una requisa de rutina realizada luego de una visita íntima. La maniobra quedó al descubierto gracias a un control preventivo que permitió secuestrar la droga y activar los protocolos judiciales correspondientes.

El hecho ocurrió cuando un interno, oriundo de San Antonio Oeste, detenido por causas de robo, solicitó regresar a su pabellón tras finalizar una visita. Como parte del procedimiento habitual, el personal penitenciario dispuso una inspección corporal y de pertenencias antes del traslado.

El hallazgo durante la requisa

Durante el control, los agentes detectaron un preservativo oculto entre los elementos que el interno había llevado a la sala de visitas. Al revisarlo, constataron que contenía envoltorios con sustancia prohibida. Además, se encontraron otros paquetes escondidos en una caja de cigarrillos y en las medias del detenido.

En total, se secuestraron cinco envoltorios: cuatro con cocaína y uno con marihuana. Según se informó, parte de la droga estaba disimulada dentro de un preservativo, una modalidad utilizada para intentar burlar los controles penitenciarios y que fue advertida de inmediato por el personal.

Intervención judicial y medidas adoptadas

Tras el hallazgo, se dio aviso a la fiscalía de turno y se convocó a testigos para cumplir con las diligencias legales de rigor. Según las autoridades, el procedimiento se realizó respetando la cadena de custodia del material incautado y las garantías de las personas involucradas.

De acuerdo a las primeras actuaciones, la sustancia habría sido entregada por una mujer que llegó desde Bariloche para visitar al interno. La investigación judicial continuará para determinar responsabilidades y el origen de la droga secuestrada.

Refuerzo de controles en el sistema penitenciario

Luego del procedimiento, el interno fue evaluado por el servicio médico y notificado del inicio de actuaciones disciplinarias internas. Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro señalaron que el caso se enmarca en una política de refuerzo de requisas y controles en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.

El objetivo, indicaron, es impedir el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos que puedan afectar la seguridad, la convivencia interna y la salud tanto de las personas privadas de la libertad como del personal penitenciario.