Así cayó un joven dealer que vendía metanfetaminas, tusi y LSD en pleno centro de Bariloche

Las drogas sintéticas fueron secuestradas durante un control preventivo realizado por la Policía de Río Negro en el centro de Bariloche.

Un control preventivo realizado por la Policía de Río Negro permitió detectar a un joven que llevaba múltiples dosis de drogas sintéticas listas para su comercialización en pleno centro de Bariloche. El procedimiento derivó en el secuestro de diversas sustancias y en la inmediata intervención de la Justicia Federal.

El operativo fue llevado adelante por personal de la comisaría 2 durante recorridas de rutina. En ese contexto, los efectivos observaron una conducta que les resultó sospechosa y decidieron identificar al individuo, aplicando los protocolos habituales de control en la vía pública.

La intervención policial

La identificación fue rápida y el procedimiento se realizó sin incidentes. El joven, oriundo de la ciudad bonaerense de San Pedro, llevaba una riñonera con pequeños envoltorios prolijamente fraccionados, una modalidad que suele estar asociada a la venta directa de estupefacientes.

Ante el hallazgo, se dio aviso inmediato a la Justicia Federal y se convocó a la División Toxicomanía para avanzar con las diligencias correspondientes. El objetivo fue establecer con precisión el tipo de sustancias secuestradas y su peso total.

Qué drogas llevaba

Según se informó oficialmente, el joven tenía en su poder cuatro bagullos de marihuana con un peso total de siete gramos, tres envoltorios con una sustancia derivada de metanfetamina de color naranja que totalizaban cuatro gramos y varios cartoncitos de LSD.

Además, entre las sustancias detectadas, se encontraban dosis de tusi, conocida popularmente como “cocaína rosa”. Esta es una droga sintética asociada al consumo recreativo nocturno y considerada de alto riesgo. La presencia de LSD y derivados de metanfetamina reforzó la hipótesis de comercialización.

Riesgo y avance de las drogas sintéticas

La variedad de estupefacientes y su fraccionamiento encendieron una señal de alerta para las fuerzas de seguridad, que advierten sobre el avance silencioso de las drogas sintéticas en ámbitos urbanos y turísticos como Bariloche.

Desde la Policía remarcaron que este tipo de sustancias no solo configuran un delito federal, sino que también representan un serio riesgo para la salud pública, debido a sus efectos impredecibles y a la falta de información sobre su composición real.