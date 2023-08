Violento asalto a una empleada del hospital en Cipolletti: iba a trabajar y la chocaron para robarle

Este miércoles durante la mañana se registró un indignante hecho de inseguridad. Una joven se dirigía a trabajar cuando fue embestida por una moto. Al intentar levantarse la amenazaron y se llevaron su rodado. En las ultimas 24 horas ya se registraron diferentes hechos de inseguridad en la ciudad.

Según detalló la víctima, el hecho ocurrió alrededor de las 6 y media cuando se dirigía a su trabajo en el hospital.

«Iba por calle Arenales y al pasar la intersección con Esmeralda, dos masculinos se aproximan rápidamente con una moto 110 y en el intento de esquivarlos me chocan fuerte tirándome al suelo«, describió.

Y aseguró que a partir del choque, golpeó su cabeza y parte del lado derecho de su cuerpo. Describió que al intentar reincorporarse, fue amenazada por estos hombres que le robaron su bicicleta.

Pide ayuda para intentar recuperar su bicicleta. Foto: Gentileza.

«Traté de pararme pero me amenazaron diciéndome «quedate ahí» y no pude hacer mas nada, en ese momento trató de ayudarme un señor vendedor de diario pero mucho no pudimos hacer», lamentó.

Tres robos en las ultimas 24 horas en Cipolletti

Desde la comisaría Cuarta de Cipolletti informaron que demoraron a un joven de 15 años luego de robar una moto en la vía pública.

Según explicaron, el hecho se registró en calle Roca al 400, cuando el adolescente se apoderó del rodado que se encontraba estacionado sobre la vereda del local “Havanna”.

Rápidamente, efectivos policiales fueron notificados del robo y lograron detener al joven a bordo del vehículo sobre Lisandro de la Torre.

Otro caso de inseguridad que ocurrió en las ultimas horas se registró en un deposito de un supermercado ubicado en calle Tres Arroyos. Un joven de 26 años fue demorado tras ingresar al deposito y robar dos cajones de cervezas.

Mientras que durante la madrugada, tres jóvenes encapuchados intentaron ingresar a robar al edificio San Marino 6, ubicado en calle 9 de julio.

La cámara de seguridad del lugar registró que intentaron ingresar por el portón de la cochera forzándola con una barreta. Al no lograr su objetivo, rompieron la cámara de seguridad y escaparon.