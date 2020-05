Policías retirados reclamaron por las calles de Viedma

Los Retirados, Pensionados y familiares de Policías de Río Negro marcharon frente a la Casa de Gobierno y la Jefatura de la Policía durante la mañana de este miércoles.

Reclamaron ayuda por los bajos salarios que reciben, y rechazaron bolsones de comida que ofreció el gobierno provincial.

Además, criticaron al jefe de la Policía, Daniel Jara, quien optó por no recibirlos."Da vergüenza porque seguramente que cuando fue empleado policial trabajó con algunos de quienes están acá, y ahora nos ignora", afirmaron.

En lo estrictamente salarial, el vocero aseguro que "hoy el sueldo no alcanza" poniendo como ejemplo que el último aumento fue en setiembre pasado con un 6%, y "no solucionó nada" porque la pérdida del poder adquisitivo fue del 70%.

Insistió en que hay gente que "la está pasando mal" entre el sector de pasivos policiales, a la vez que recordó que en diciembre el gobierno provincial anunció un aporte de $ 5.000, que "dijeron que lo pagarían en enero, y todavía lo deben".

En medio de la cuarentena, la marcha se desarrolló frente a la Jefatura y la Casa de Gobierno. Foto: Marcelo Ochoa

Asimismo, recordó que no hubo respuestas del gobierno provincial por los juicios ganados en concepto de extensió horario y no reconocimiento de la zona austral.La movilización contó con el respaldo de miembros de ese mismo sector en el interior de la provincia, y paralelamente, los organizadores decidieron no realizar actividades similares en Bariloche y Valle Medio, zonas donde arrecia el coronavirus.