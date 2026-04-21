Franco Colapinto ya está en Argentina y salió a pista en Zárate

El piloto argentino estuvo en el kartódromo de Zárate.

Franco Colapinto ya está en el país. El representante argentino en la Fórmula 1 arribó esta semana a su tierra para dar una exhibición junto a Alpine el próximo domingo en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, a bordo de un Lotus E20 de la temporada 2012 de la Máxima.

En los días previos al gran evento en el barrio porteño de Palermo, el pilarense se tomó un tiempo para pasar por el kartódromo de Zárate.

Colapinto con los integrantes del equipo Acosta en Zárate.

Allí, se subió a un Tony Kart motor KZ del Acosta Racing Team, equipo que lo cobijó en su etapa formativa dentro del automovilismo y con el que obtuvo los títulos nacionales Pre Junior 2015 y Junior 2017.

Acompañaron la jornada el propio Martín Acosta, director del equipo con el que compitió Franco; los colaboradores Emiliano Caratozzolo y Ezequiel López; Alejandro Barbieri (representante de OTK Argentina); y su amigo personal Gabriel Gandulia, quien actualmente comanda un Ford Mustang del Moriatis Competición.