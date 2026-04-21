Milei anunció una reforma electoral: busca eliminar las PASO e impulsar la Ley de Ficha Limpia

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que propone cambios de fondo en el sistema político. Entre los puntos centrales se destacan la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de los partidos y la implementación de la denominada Ficha Limpia.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde el mandatario sostuvo que la iniciativa apunta a “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual esquema electoral. “Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, expresó.

Cambios en el sistema electoral

Uno de los ejes principales del proyecto es la eliminación de las PASO, mecanismo vigente desde 2011 que permite a los partidos definir sus candidaturas mediante elecciones abiertas. Desde el oficialismo consideran que este sistema implica un costo innecesario y que debe ser reemplazado por mecanismos internos de cada fuerza política.

La reforma también incluye cambios en el financiamiento de la política, con el objetivo de reducir el uso de recursos públicos en campañas electorales. Según adelantó el Presidente, el nuevo esquema buscará limitar el gasto estatal y promover otras formas de financiamiento.

En paralelo, el proyecto contempla la implementación de Ficha Limpia, una iniciativa que impediría presentarse como candidatos a aquellas personas con condenas por corrupción, una medida que el Gobierno considera clave para elevar los estándares de transparencia.

Debate en el Congreso

El envío del proyecto abre un nuevo frente de discusión en el Congreso, donde el oficialismo deberá negociar con distintos bloques para avanzar con una reforma que impacta directamente en las reglas del juego electoral.

La iniciativa forma parte de la agenda política del Gobierno, que busca introducir cambios estructurales en el sistema institucional y reforzar su discurso contra lo que define como “privilegios” de la dirigencia política.