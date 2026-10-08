A 32 años del atentado a la AMIA, el Gobierno estudia recurrir a la Justicia internacional

El Gobierno de Javier Milei analiza presentar una demanda ante un organismo internacional por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y estudia como una de las alternativas recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra la República Islámica de Irán.

El Gobierno analiza llevar a La Haya el reclamo por el atentado a la AMIA

Según detalló Infobae, la decisión todavía está bajo evaluación y comenzó a analizarse hace poco más de un mes. El presidente Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trabajan sobre la posibilidad de acudir al tribunal creado por la Carta de las Naciones Unidas en 1945 para resolver controversias entre Estados.

Este jueves, Mahiques mantuvo una reunión con autoridades de la AMIA para analizar las posibilidades de avanzar ante la Justicia internacional.

La eventual presentación ante la CIJ, con sede en La Haya, se produce a 32 años del atentado del 18 de julio de 1994 y en un contexto de estrecho vínculo político entre el Gobierno argentino, Israel y Estados Unidos.

La Argentina ya recurrió a ese tribunal en dos oportunidades mencionadas como antecedentes: en 2006, por el conflicto con Uruguay a raíz de la instalación de plantas de celulosa, y en 2014, contra Estados Unidos por la sentencia de pago a favor de los fondos buitre.

La posibilidad de acudir a La Haya se suma así a las acciones que el Gobierno analiza para sostener internacionalmente el reclamo por el atentado contra la AMIA.