«A Parrilli y su pandilla»: la inesperada disputa por los baños del Senado que enfureció a Victoria Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió en duros términos este miércoles a un pedido que habían hecho ocho senadores, entre ellos el representante de Neuquén Oscar Parrilli, para que los efectivos de las fuerzas federales dejaran de usar los baños de la Cámara Alta.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la titular del Senado adjuntó el texto con el que le contestó a los legisladores que firmaron la solicitud.

Según informó Infobae, la carta donde se exigía que la policía y las fuerzas de seguridad nacionales dejaran de usar los baños de la Cámara llevaba la firma de Parrilli, Silvia Sapag, Antonio Rodas, Cristina López, Carlos Linares, Sergio Leavy, María Eugenia Durá y Gerardo Montenegro, con fecha del 22 de julio pasado.

Al difundir su respuesta, Villarruel agregó un breve texto, donde aseguró que mientras sea vicepresidenta «no hay lugar para la estigmatización de los uniformados«. Tras eso, apuntó directamente contra el senador neuquino: «A Parrilli y su pandilla que no quieren ver uniformes en el Congreso, les quiero recordar que la Casa de las Provincias nos alberga a todos y siempre hay lugar para quienes portan el uniforme con honor».

Los senadores kirchneristas reclamaron que las fuerzas federales no usen los baños e instalaciones del Senado. Hoy les respondí que mientras sea Vicepresidente de la Nación, no hay lugar para la estigmatización de los uniformados. A Parrilli y su pandilla que no quieren ver… pic.twitter.com/tNGh7SkPhF