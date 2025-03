Video | Acuerdo con el FMI: su aprobación en el Congreso no tendría «inconvenientes», según Gobierno

El Gobierno de Javier Milei manifestó la intención de enviar al Congreso un proyecto para pedir autorización para realizar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El vocero presidencial dijo que la aprobación del mismo no tendría «inconvenientes».

«No tenemos ninguna duda de que el acuerdo no va a tener ningún inconveniente en términos legislativos, porque nunca en la historia lo tuvo«, manifestó Manuel Adorni, vocero presidencial durante la conferencia de este miércoles. Y agregó: «Nunca pasó en ningún caso anterior, mucho menos ahora que no se incrementará la deuda».

En este sentido, al ser consultado sobre el corolario del pacto sobre la cotización del dólar, el vocero precisó: «El acuerdo con el Fondo no va a implicar per se el que se levante el cepo» y agregó que la restricción sobre el tipo de cambio oficial terminará «cuando se den las condiciones que el Presidente explicó» y que «viene reiterando en entrevistas en los medios».

El acuerdo con el FMI: qué dijo Javier Milei al Congreso

El presidente, Javier Milei, convocó al congreso para que vote a favor de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que se trata de: “Emprender un nuevo acuerdo sin aumentar la deuda bruta” para evitar “deteriorar los activos del Banco Central”.

En cuanto a los bloques opositores aseguraron no tener conocimiento del texto de ley que planea enviar el Ejecutivo y no tendría adjuntado los detalles del acuerdo.

Los alcances finales del entendimiento con el FMI todavía no fueron hecho públicos, pero el Gobierno dejó entrever que el sistema de metas -fiscales, de reservas y de emisión- no fueron materia de mayor discusión, aunque sí la configuración del esquema cambiario.