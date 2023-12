Acuerdo Mercosur - Unión Europea: Argentina y Brasil culpan a Francia y advierten que no se firmará

El presidente de Brasil, Lula da Silva, alertó este domingo por las tambaleantes negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, advirtió que si se confirma ese escenario no será por falta de voluntad de los países sudamericanos.

“Si no hay acuerdo, paciencia. No fue por falta de voluntad. Lo único que tiene que quedar claro es que no digan más que es por culpa de Brasil y por culpa de Sudamérica”, lanzó Lula en una conferencia de prensa en la COP28 en Dubai, antes de embarcar para Berlín, donde iniciará una visita oficial.

Sus palabras coincidieron con declaraciones del presidente de Alberto Fernández. “El acuerdo Mercosur-Unión Europea no se ha firmado no porque Argentina no quiera, sino porque encontró resistencia dentro de Europa”, aseveró el mandatario saliente en diálogo con Radio Futurock.

Poco antes, el canciller, Santiago Cafiero, habló con el diario La Nación y descartó que el gobierno saliente suscriba el nuevo pacto.

“El acuerdo MERCOSUR-UE tiene un impacto negativo en la industria del MERCOSUR, sin reportar a cambio beneficios para sus exportaciones agropecuarias, que están limitadas por cuotas muy restrictivas y sujetas a regulaciones ambientales unilaterales que las exponen a una vulnerabilidad a futuro”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que las conversaciones se mantendrán, «pero no están dadas las condiciones para firmar el acuerdo«.

El Mercosur realizará este jueves 7 una nueva cumbre en Río de Janeiro, tres días antes de la asunción de Javier Milei.

Lula sobre el acuerdo Unión Europea – Mercosur: «Quedará claro quién tuvo la culpa»

Según Lula, los responsables de que el acuerdo no salga son los países del viejo continente que “no quieren hacer concesiones y siempre quieren ganar más”.

En especial, el mandatario brasileño se refirió a Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron dijo que se oponía al acuerdo, declaraciones con las que prácticamente cerró las posibilidades de que hubiera luz verde sobre el tema.

Lula reiteró a la prensa que Francia es un país proteccionista que busca que los “millones” de pequeños productores que tiene puedan vender sus productos y por eso “creó un obstáculo” para el acuerdo.

“Y nosotros ya no estamos colonizados. Somos independientes. Y queremos que nos traten con el respeto de los países independientes que tienen cosas para vender”, dijo a la prensa.

En este sentido, Lula dijo que los productos de los países del Mercosur también tienen un precio y lo que se busca es “un cierto equilibrio”.

“Si no hay acuerdo, al menos quedará claro quién tuvo la culpa de que no hubiera acuerdo”, apuntó.

Tratado entre la Unión Europea y el Mercosur: décadas de negociación

Después de dos décadas de arduas conversaciones, en 2019 la Unión Europea y el Mercosur alcanzaron un acuerdo político general para sellar el pacto, dejando pendiente la resolución de algunos aspectos técnicos.

Pero esa discusión se complicó por la aparición de nuevas demandas a ambos lados de la mesa, en particular las relativas a cuestiones medioambientales de la UE. El Mercosur celebrará su cumbre semestral entre los próximos 6 y 7 de diciembre en Río de Janeiro y esperaba anunciar la conclusión positiva de las negociaciones en esas fechas.