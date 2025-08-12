Acusaron a un exintendenta de Neuquén por «daños ambientales directos» por abrir un basural

Acusaron a María Angélica Espinosa, exintendenta de Las Lajas, por haber abierto y operado un basural a cielo abierto entre junio de 2022 y diciembre de 2023, mientras estaba al frente del Ejecutivo local. «Provocó daños ambientales directos», indicaron desde Fiscalía. Por los hechos, el juez de garantías Lisandro Borgonovo le formuló ayer cargos por delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público. Fue en una audiencia realizada en Zapala.

El fiscal jefe Maximiliano Briede Obeid y la asistente letrada Julieta González la acusaron por hechos en un predio ubicado a 5 kilómetros de la ciudad. Según la teoría que expusieron, Espinosa habría actuado en contra de leyes nacionales y provinciales de protección ambiental, así como de la Constitución neuquina, disponiendo «la apertura del vertedero sin autorización del Concejo Deliberante, sin intervención de la Secretaría de Ambiente, ni estudios de impacto ambiental».

El predio del basural estaba al lado de una estancia de Las Lajas

Según dijeron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), el predio elegido colinda con la una estancia que, hasta entonces, no presentaba afectación ambiental. Y marcaron que la obra incluyó el desmonte de vegetación nativa y la excavación de cuatro cavas de aproximadamente dos metros de profundidad, donde se habrían arrojado residuos sólidos urbanos y restos de faena animal sin cobertura ni compactación. Sumaron que el lugar no contaba con cerramiento ni control de acceso.

Los representantes del MPF sostuvieron que la disposición de residuos provocó daños ambientales directos, afectando la pastura utilizada para la cría de animales en la estancia vecina, que debió interrumpir esa actividad. remarcaron que «todo ello, mientras en la localidad ya existía un vertedero habilitado para la disposición final de residuos».

Por estos hechos, Breide Obeid y González le atribuyeron a Espinoza los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de daño, ambos en carácter de autora (artículos 183, 248 y 45 del Código Penal). El abogado querellante particular que intervino en representación de la denunciante del caso, adhirió a los hechos, prueba y calificación legal presentada por el MPF.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo, formuló los cargos de acuerdo a lo solicitado por las partes acusadoras y fijó el plazo para concluir la etapa de investigación en dos meses.