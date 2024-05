Adorni confrontó a la CGT por el paro que convocó para este jueves: «Les falta sentido común»

Aumenta la tensión entre el Gobierno y el sindicalismo en la previa al paro general de la CGT del próximo jueves. El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó a la central obrera durante su participación en La Noche de Mirtha Legrand, por Eltrece: «No se entiende cuándo duermen y cuándo se despiertan, les falta sentido común».

Mirtha Legrand recibió este sábado, en su habitual «mesaza» de Canal 13, al vocero presidencial Manuel Adorni, al ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán, y a los periodistas Liliana Franco y Luis Gasulla.

«El sindicalismo hoy es difícil de entender, por cuestiones que se queja, moviliza y para. Estuvieron muchos años en silencio. Uno no entiende muy bien cuándo el sindicalismo duerme y cuándo se despierta. Está falto de sentido común, es una situación rara», dijo el portavoz presidencial, haciendo referencia a que durante el gobierno de Alberto Fernández la central sindical no hizo ninguna huelga general.

«Nos dejaron 5 millones de indigentes», profundizó Adorni y completó: «¿Cuál era la alternativa? ¿Seguir imprimiendo billetes como hacía el kirchnerismo? Estábamos entrando en una espiral hiperinflacionaria».

El vocero presidencial había dicho en conferencia de prensa en Casa Rosada que el paro de la CGT convocado para el próximo 9 de mayo responde más a “cuestiones políticas que a reclamos reales” y que muestra una “distancia con la realidad inentendible para los que creemos que en Argentina hay que salir adelante trabajando”: “Muchos de los que convocan construyen o creen en una realidad que no existe”.

Con información TN