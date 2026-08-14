El CET 6 de Viedma recuperó su auditorio y proyectan obras teatrales

Escuela de Viedma renovó su auditorio tras el desprendimiento del techo. Foto: gentileza

El auditorio del Centro de Educación Técnica (CET) N° 6 de Viedma vuelve a estar disponible tras el desprendimiento del techo que había sufrido el año pasado.

La intervención de $90 millones incluyó la renovación total del techado, el cambio del cielo raso y mejoras en la infraestructura con capacidad para más de cien personas.

Auditorio y obras de teatro

Entre los nuevos cambios del auditorio, se incluyó un sistema de calefacción central, un telón hidrófugo que repele el agua y luces destinadas a la realización de obras de teatro.

En este sentido, la coordinadora del Consejo Escolar Viedma, Bibiana Wilberger, señaló la posibilidad de utilizarlo para actividades teatrales.

«Una maestra hizo alusión a qué sería lindo armar una obra de teatro. Se está trabajando en eso con la institución«, relató.

Además de las propuestas culturales, el renovado auditorio podrá utilizarse para reuniones y capacitaciones, aprovechando las nuevas condiciones del espacio con capacidad para un centenar de asistentes.

Los trabajos fueron realizados por el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y la reinauguración contó con la presencia de autoridades y estudiantes del establecimiento.