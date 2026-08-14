Nahuel Pennisi y Jorge Rojas hicieron cantar a Bariloche en la Fiesta Nacional de la Nieve

Nahuel Pennisi y Jorge Rojas hicieron cantar a todo el Centro Cívico en la Fiesta Nacional de la Nieve.

El público volvió a reunirse este viernes en el Centro Cívico de Bariloche para disfrutar de una nueva jornada de la 55ª Fiesta Nacional de la Nieve, que tuvo como protagonistas a Nahuel Pennisi y Jorge Rojas.

La noche comenzó con la presentación de Nahuel Pennisi, quien ofreció una actuación que cautivó desde el primer momento a las familias barilochenses y a los turistas que llegaron a la ciudad para participar de las celebraciones.

Con su voz y su particular interpretación, el músico recorrió parte de su repertorio frente a una plaza colmada y generó uno de los momentos destacados de la jornada.

Luego llegó el turno de Jorge Rojas, quien tomó el escenario principal del Centro Cívico y protagonizó un espectáculo multitudinario. El reconocido cantautor y exintegrante de Los Nocheros desplegó un repertorio que recorrió diferentes etapas de su trayectoria y repasó canciones que forman parte del cancionero popular argentino.

Ante un Centro Cívico repleto, Rojas interpretó algunos de sus clásicos, entre ellos “No saber de ti”, “La yapa”, “Mía” y “Milagro de amor”, que fueron acompañados por el público.

Las candidatas a Reina Nacional de la Nieve

Entre las presentaciones de Pennisi y Rojas también tuvo lugar uno de los momentos tradicionales de la celebración: la presentación de las diez candidatas a Reina Nacional de la Nieve 2026.

Las jóvenes subieron al escenario principal ante la presencia del público que se acercó al Centro Cívico para acompañar una nueva jornada de la fiesta.

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Cronograma completo de la Fiesta Nacional de la Nieve

VIERNES 14

17 a 19 hs. Colectividades en calle Mitre

17:30 hs. Topa en Centro Civico

19:00 hs. Nahuel Pennisi en Centro Civico

20:14 hs. Desfile de Candidatas a Reina Nacional de la Nieve

21:00. hs Cierre musical con Jorge Roja en Centro Civico

SABADO 15

9 a 14 hs Tejeton en Puerto San Carlos

12 a 19 hs. Colectividades en calle Mitre

16:00 hs Carrera de Mozos. En Elflein, Rolando y Mitre

18:00 hs Desfile Náutico. Frente al Centro Cívico

16 a 21 hs Concurso del Pullover en Puerto San Carlos

19:00 hs Angela Leiva en Centro Civico

20:00 hs Desfile Reinas Invitadas en Centro Civico

21:00 hs. Luck Ra en Centro Civico

22:30 hs Show de Drones

DOMINGO 16

12:00. hs. Concurso de Hacheros en la Costanera

12 a 19 Colectividades en calle Mitre.

19:00 hs Turf en el Centro Civico

20 hs Elección Reina de la Nieve

21:00 hs. Auténticos Decadentes en el Centro Civico

22:30. hs. Cierre final con Show de Drones