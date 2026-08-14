Nahuel Pennisi y Jorge Rojas hicieron cantar a Bariloche en la Fiesta Nacional de la Nieve
Los artistas fueron los protagonistas de una nueva jornada de la 55ª Fiesta Nacional de la Nieve, ante un centro colmado de vecinos y turistas. La noche también tuvo la presentación de las diez candidatas a Reina Nacional de la Nieve 2026.
El público volvió a reunirse este viernes en el Centro Cívico de Bariloche para disfrutar de una nueva jornada de la 55ª Fiesta Nacional de la Nieve, que tuvo como protagonistas a Nahuel Pennisi y Jorge Rojas.
La noche comenzó con la presentación de Nahuel Pennisi, quien ofreció una actuación que cautivó desde el primer momento a las familias barilochenses y a los turistas que llegaron a la ciudad para participar de las celebraciones.
Con su voz y su particular interpretación, el músico recorrió parte de su repertorio frente a una plaza colmada y generó uno de los momentos destacados de la jornada.
Luego llegó el turno de Jorge Rojas, quien tomó el escenario principal del Centro Cívico y protagonizó un espectáculo multitudinario. El reconocido cantautor y exintegrante de Los Nocheros desplegó un repertorio que recorrió diferentes etapas de su trayectoria y repasó canciones que forman parte del cancionero popular argentino.
Ante un Centro Cívico repleto, Rojas interpretó algunos de sus clásicos, entre ellos “No saber de ti”, “La yapa”, “Mía” y “Milagro de amor”, que fueron acompañados por el público.
Las candidatas a Reina Nacional de la Nieve
Entre las presentaciones de Pennisi y Rojas también tuvo lugar uno de los momentos tradicionales de la celebración: la presentación de las diez candidatas a Reina Nacional de la Nieve 2026.
Las jóvenes subieron al escenario principal ante la presencia del público que se acercó al Centro Cívico para acompañar una nueva jornada de la fiesta.
Cronograma completo de la Fiesta Nacional de la Nieve
VIERNES 14
17 a 19 hs. Colectividades en calle Mitre
17:30 hs. Topa en Centro Civico
19:00 hs. Nahuel Pennisi en Centro Civico
20:14 hs. Desfile de Candidatas a Reina Nacional de la Nieve
21:00. hs Cierre musical con Jorge Roja en Centro Civico
SABADO 15
9 a 14 hs Tejeton en Puerto San Carlos
12 a 19 hs. Colectividades en calle Mitre
16:00 hs Carrera de Mozos. En Elflein, Rolando y Mitre
18:00 hs Desfile Náutico. Frente al Centro Cívico
16 a 21 hs Concurso del Pullover en Puerto San Carlos
19:00 hs Angela Leiva en Centro Civico
20:00 hs Desfile Reinas Invitadas en Centro Civico
21:00 hs. Luck Ra en Centro Civico
22:30 hs Show de Drones
DOMINGO 16
12:00. hs. Concurso de Hacheros en la Costanera
12 a 19 Colectividades en calle Mitre.
19:00 hs Turf en el Centro Civico
20 hs Elección Reina de la Nieve
21:00 hs. Auténticos Decadentes en el Centro Civico
22:30. hs. Cierre final con Show de Drones
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