Salud y Educación unen fuerzas contra la baja vacunación: el plan para el ciclo lectivo 2026 en Río Negro

Los Ministerios de Salud y Educación de Río Negro pusieron en marcha un plan conjunto para intensificar las campañas de vacunación en el ámbito escolar. La iniciativa responde a una significativa disminución en las coberturas de inmunización entre niños de 5 y 11 años, una situación que alarma a las autoridades por el potencial retorno de enfermedades que se consideraban erradicadas.

Eugenia De Jesús, de la Coordinación General del Departamento de Salud en Escuelas, expresó la profunda preocupación ante este escenario. Datos recopilados por el programa de sanidad escolar revelan un descenso en las tasas de Río Negro: «Hay una baja cobertura y esto alerta sobre la reaparición de enfermedades prevenibles como el sarampión y la poliomielitis», destacó.

Marcela González, del Ministerio de Salud, enfatizó que «el rol de las escuelas es fundamental para cumplir los objetivos de vacunación escolar», ya que fomenta el cuidado de la salud en los niños y facilita la colaboración con los equipos sanitarios locales.

Estrategia conjunta para alcanzar la meta antes de junio de 2026

La estrategia busca garantizar que un gran porcentaje de estudiantes de educación inicial y primaria reciban las dosis de vacunación del calendario nacional antes del inicio del ciclo lectivo. Si bien varias localidades ya realizan esta práctica, el objetivo es extender la cobertura a toda la provincia.

La meta es que para junio de 2026, la mayor cantidad de niños en la franja de 5 a 12 años cuenten con su esquema de inmunización completo, según indicó De Jesús.

Explicó que la implementación de estas acciones no supone una vacunación “aula por aula” dentro de las instituciones educativas. El programa de Sanidad Escolar, a través de sus coordinadoras, articula con las direcciones de las escuelas y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), dependientes del Ministerio de Salud. Allí, se asigna un turno a los niños para que acudan, acompañados por sus familias, para un control de salud integral y la aplicación de las vacunas correspondientes.

Un desafío importante que han identificado radica en la resistencia de algunos padres, principalmente por la desinformación que circula en torno a las vacunas. De Jesús resaltó a la necesidad de abordar esta problemática.

Por ello, la iniciativa pone un fuerte énfasis en la concientización, un compromiso que se extiende más allá de los ministerios involucrados y “requiere la participación de toda la comunidad”. Si bien el programa se concentra en la población infantil, se alienta a las familias a mantener también sus propios calendarios de vacunación al día.

Los Ministerios de Salud y Educación mantienen una comunicación constante y un trabajo colaborativo. Las coordinadoras de sanidad trabajan en estrecha relación con el Área de Epidemiología y el Departamento de Educación para la Salud. Ello asegura un intercambio fluido de información y recursos.

De Jesús enfatizó que aumentar la cobertura de vacunación en Río Negro refleja un imperativo vital de salud pública. La reaparición de enfermedades prevenibles, muchas veces alimentada por la desinformación, representa una grave amenaza para la comunidad. Por lo tanto, las autoridades recalcaron la necesidad de una amplia difusión.