En Río Negro comenzó la campaña de vacunación antigripal: quiénes deben inmunizarce

Salud de Río Negro comenzó la campaña de vacunación antigripal con la recepción de las primeras 37.000 dosis enviadas por el gobierno Nacional.

«Primero se vacuna a los grupos priorizados por el calendario nacional como son el personal de salud, mayores de 65 años, personas con factores de riesgo, niños de 6 a 24 meses, embarazadas y puérperas» explicó Marcela González, responsable del Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud.

Por su parte, el titular del área, Demetrio Thalasselis, contó que «el año pasado superamos las cien mil personas vacunadas y un total de 430.000 vacunas» y«los alentamos y les pedimos que se acerquen a cada uno de los vacunatorios, en los CAPS y hospitales donde están las vacunas disponibles».

González recordó que sólo es necesario presentarse con el documento nacional de identidad porque «tenemos un registro nominalizado desde hace muchos años, que nos permite ver la historia vacunal de los ciudadanos y podemos corroborar las vacunas que necesitan».

Agregó que las primeras 37.000 dosis que llegaron «nos permitieron vacunar un porcentaje importante del personal de salud y 4.500 adultos mayores y comenzamos a vacunar, en pequeñas cantidades, al resto de los grupos».

Los virus van mucho más rápido que cualquier acción que nosotros podamos hacer, vacunar en forma planificada y lograr objetivos año a año van a evitar que pase esto que está pasando en algunos países donde regresaron enfermedades como el sarampión». Marcela González, responsable del área de Inmunización de Salud de Río Negro.

La funcionaria dijo que «Nación se anticipó al envío de vacunas y eso es importante porque nos permite tener vacunado a un porcentaje muy amplio de la población de riesgo antes que empiecen a circular los virus en plena temporada de invierno. Es una vacuna incluida en el calendario pero vacunamos todo el año, más fuerte en la época estacional de frío».

Thaleselis añadió que «tenemos variaciones en los virus que circulan cada año y en este en particular es conveniente estar inmunizados por las variantes que circulan».

El objetivo: reforzar la estrategia de vacunación

En 2025 fueron 112.000 las personas vacunadas con la gripe y «estamos al día con el resto de las vacunas» porque se «respetaron los cronogramas de envíos y las cantidades».

Sin embargo Thalasselis indicó que «tenemos que reforzar la estrategia de vacunación entre los niños de 5 y 11 años, con la triple viral, y nos va a permitir prevención de enfermedades como el sarampión».

Tras la pandemia en los últimos años cayeron los registros de vacunación entre los menores y, en Río Negro, «como en el resto del país tuvimos una baja de vacunación entre 2023 y 2024» dijo González pero remarcó que «en el último semestre de 2025, después de un análisis muy importante, se recuperaron muchos esquemas, logramos captar a muchos niños de 5 y 11 años y aumentamos las coberturas».

Hoy la provincia está considerada de «bajo riesgo porque vacunamos al 90% de nuestros niños».

La funcionaria explicó que «hay padres que no coinciden con vacunar a sus niños, eso perjudicó mucho, porque hay una realidad que están volviendo, en muchos países vecinos y nosotros también tuvimos casos, patologías que estaban erradicadas, como el sarampión».