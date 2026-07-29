Malfatti toscano: una receta fácil que no podés dejar pasar
@foodandglory_recetas nos comparte un plato fácil y nutritivo para probar.
Malfatti toscano: una receta fácil que no podés dejar pasar
@foodandglory_recetas nos comparte un plato fácil y nutritivo para probar.
Lista de Ingredientes
espinacas: 250 gr
ricota: 150 gr
huevo: 1
parmesano rallado: 40 gr
harina: 30 gr
ajo: 1 diente
sal, pimienta y nuez moscada: a gusto
salsa de tomate: c/n
Preparación
En una sartén grande, con un poco de aceite de oliva, dorar el diente de ajo e incorporar las espinacas. Echar sal y rehogar 5 minutos. Retira el ajo. Escurrir muy bien en un colador (es importante que estén lo más secas posible) y dejar enfriar. Picar con un cuchillo.
En un bol poner las espinacas, la ricotta, el parmesano, la harina, pimienta negra y un poco de nuez moscada. Mezclar todo muy bien con un tenedor. Probar y rectificar de sal, si es necesario. Batir el huevo e incorporarlo a la mezcla.
Enharinarse las manos e ir haciendo bolas con la masa de unos 30 g (del tamaño de una nuez). Pasarlas por harina, retirar el exceso y dejarlas en un plato con un poco de harina en la base (para que no se queden pegadas).
Poner una olla con agua y sal al fuego. Cuando rompa a hervir, echar los gnudis (las bolas de espinaca) y retirarlos con una espumadera cuando floten (tardan 1-2 minutos). Servirlos con salsa de tomate, queso por encima y gratinados al horno.
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