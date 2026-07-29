Malfatti toscano: una receta fácil que no podés dejar pasar

Lista de Ingredientes espinacas: 250 gr ricota: 150 gr huevo: 1 parmesano rallado: 40 gr harina: 30 gr ajo: 1 diente sal, pimienta y nuez moscada: a gusto salsa de tomate: c/n

Preparación

En una sartén grande, con un poco de aceite de oliva, dorar el diente de ajo e incorporar las espinacas. Echar sal y rehogar 5 minutos.⁣ Retira el ajo. Escurrir muy bien en un colador (es importante que estén lo más secas posible) y dejar enfriar.⁣ Picar con un cuchillo.⁣

En un bol poner las espinacas, la ricotta, el parmesano, la harina, pimienta negra y un poco de nuez moscada. Mezclar todo muy bien con un tenedor. Probar y rectificar de sal, si es necesario.⁣ Batir el huevo e incorporarlo a la mezcla.⁣

Enharinarse las manos e ir haciendo bolas con la masa de unos 30 g (del tamaño de una nuez). Pasarlas por harina, retirar el exceso y dejarlas en un plato con un poco de harina en la base (para que no se queden pegadas). ⁣

Poner una olla con agua y sal al fuego. Cuando rompa a hervir, echar los gnudis (las bolas de espinaca) y retirarlos con una espumadera cuando floten (tardan 1-2 minutos). Servirlos con salsa de tomate, queso por encima y gratinados al horno.