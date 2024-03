Agresión a concejala pone en duda la sesión conjunta de los deliberantes de Viedma y Patagones

Los concejales de Viedma y Patagones proyectan una sesión conjunta para el próximo 22 de abril. Para avanzar en la propuesta se reunieron la pasada semana pero el cierre del encuentro sorprendió a todos y abre interrogantes sobre aquella sesión y, de concretarse, quienes van a estar presentes.

Las dudas aparecieron después que el concejal maragato Roberto Martínez (La Libertad Avanza) agrediera verbalmente a su colega viedmense Silvina Franco (Primero Río Negro), delante de pares y otros testigos presentes en el lugar.

Franco realizó una denuncia de los hechos y el tema se retomó el pasado miércoles, durante la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la capital rionegrina.

Antes de avanzar con el temario fijado en el respectivo orden del día Evelyn Rousiot (Nos Une Río Negro) realizó una moción sobre tablas para pedir que el presidente del cuerpo, Pedro Bichara, presente un escrito ante Mariel Cinirella, presidenta del Deliberante de Patagones, “para exponer cómo sucedieron las cosas” y aclaró que “nosotros no necesitamos nada más que la palabra de la concejala”, en referencia a Franco.

Rousiot no se quedó en la formalidad y anunció que “esa persona (por Martínez) no es bienvenida en este Concejo Deliberante”, contó que esa decisión es compartida “por lo menos por la mayoría de los concejales” y si se presenta en la futura sesión conjunta “muchos de nosotros vamos a preferir no estar”.

También se sumó Vanesa Cacho Devincenzi (Partido Alternativa y Recuperación) quien repudió “este hecho de violencia. Basta de violencia contra la mujeres” dijo y se solidarizó con su colega.

El cuerpo aprobó por unanimidad la propuesta de Rousiot, presentada “en concordancia con el artículo 35 del Reglamento interno del Cuerpo, y establece “una comunicación fehaciente y por escrito al Deliberante de Patagones solicitando las medidas disciplinarias pertinentes “

El tema se cerró con la opinión de Bichara quien subrayó “el compromiso de esta Presidencia para repudiar, rechazar y condenar la violencia de género en cualquier forma”.

Ahora resta esperar cuál será la respuesta desde el Concejo Deliberante de Patagones, si hay alguna medida disciplinaria al respecto y como sigue el programa para definir la sesión conjunta.

En principio se estableció que el temario de ese encuentro sea elaborado por los titulares de ambos cuerpos.

La agresión a Silvina Franco

La concejala que llegó al recinto como candidata de Primero Río Negro, pero referenciada en La Libertad Avanza, contó ante Río Negro que luego de la reunión entre los concejales, Martínez empezó a gritarle con “un tono verbal agresivo y machista”. Agregó que el vicepresidente del Concejo maragato, visiblemente exaltado, abandonó el recinto tras chocar físicamente con ella.

El episodio fue presenciado por los presentes en el lugar, incluyendo vecinos y otros concejales, y generó una denuncia por parte de la concejala quien lo planteó en términos de “violencia de género”.

Franco, al hacer pública la denuncia, expresó que “esto no es algo político porque esta persona es de mi mismo partido y el incidente para mi fue la gota que rebalsó el vaso”.

En su relato dijo que “yo represento una persona común, no tengo historia política, nunca milité y me sentí identificada porque tenemos principios que todos conocen y en esos está la no violencia, y pienso que no se estaría representando”.

Añadió sobre la conducta de Martínez que “hacía gestos con las manos, gritaba y no te dejaba hablar, salió con cosas incoherentes, le dijo a su secretario: vámonos Agustín, vos sabes cómo son las mujeres en estas cosas”.

En ese momento, de acuerdo al relato de Franco, “me pasó a llevar, siguió caminando y ahí fue la peor parte porque le dije no me grites, delante de concejales de Patagones y Viedma, administrativos y gente presente, entonces tomó conocimiento público” la situación generada .

“Él me dijo: sabemos lo que hiciste con Ariel Rivero (Referente del partido Primero Río Negro) para llegar”. Sobre este punto, Franco señaló que “cuatro veces lo vi a Ariel Rivero y siempre estuve acompañada de gente”.

Golpeada por la situación vivida, subrayó que “la peor parte es donde me siento quebrada, porque siento que las mujeres si no las pone un hombre no existen”. finalizó Franco.



Por el aniversario de ambas ciudades

La sesión conjunta de los Concejos Deliberantes de Viedma y Patagones está prevista para el lunes 22 de abril.

Ese día se conmemora el 245 aniversario de la fundación de ambas ciudades.

El temario será definido entre los presidentes de ambos cuerpos.