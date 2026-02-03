Agustín Ríos en Gobierno anunció «nueva etapa» y trabajo «articulado con los gobiernos locales»

Agustín Ríos asumió el lunes al frente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, dijo que «estamos comenzando una nueva etapa» y anticipó «un trabajo articulado con los gobiernos locales». Además, confirmó a sus principales colaboradores y dijo que se evalúan cambios en algunas áreas en el territorio.

El nuevo funcionario, que ya cumplía funciones en el área como segundo de Fabián Gatti agradeció la confianza del gobernador Alberto Weretilneck y valoró el respaldo recibido al asumir el cargo.

«Estamos comenzando una nueva etapa, como lo definió el gobernador, un nuevo impulso para el Ministerio. Estoy muy contento, con mucho orgullo y con un fuerte acompañamiento» aseguró y destacó el momento estratégico que atraviesa la Provincia y los desafíos que ello implica para la gestión pública.

«Tenemos una oportunidad muy importante, porque Río Negro hoy es protagonista a nivel nacional e internacional, con los nuevos desarrollos productivos y las inversiones que se vienen. Pero no hay desarrollo posible sin una gestión cercana» aseguró Ríos.

El nuevo ministro señaló que uno de los ejes centrales de su gestión será el trabajo articulado con los gobiernos locales porque «el acompañamiento a los municipios y la cercanía con el territorio van a ser pilares de nuestra tarea. Estar presentes y cerca de cada localidad será una de las bases de la gestión».

Ríos reconoció que su gestión como secretario de Gobierno hace que sea «mas fácil porque ya conozco el área, el personal y el organismo» pero planteó que también «es una responsabilidad mayor y un desafío importante trabajar para fortalecer todas las áreas».

Otro punto valorado es que «conozco a todos los intendentes», «la realidad de los municipios» y «las gestiones que están llevando adelante» y dijo que «la expectativa es fortalecer el área, generar cercanía y trabajar en conjunto, como nos indicó el gobernador» porque «el trabajo articulado es fundamental para la gestión».

Ríos remarcó que «estamos evaluando cuestiones, no funcionarios porque la idea es la continuidad» pero «sí algunas áreas en territorio que debemos mejorar» y «vamos a hablar con los intendentes».

Agregó que lo primero que habló con el gobernador fue «ordenar, las nuevas designaciones y salir al territorio para conectarnos con los intendentes y comisionados de fomento».

Durante el mismo acto fue puesta en funciones Natalia Almonacid, como secretaria de Gobierno; mientras que Martina Morana asumió como titular de la Inspección General de Personas Jurídicas; en tanto que Río confirmó a Pedro Sánchez al frente del Registro Civil de las Personas, a Néstor Ayelef como director de Municipios y a Sandra Recalt como subsecretaria de Comisiones de Fomento.