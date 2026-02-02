Weretilneck tomó juramento a Agustín Ríos como ministro de Gobierno de Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck puso en funciones este lunes a Agustín Ríos como ministro de Gobierno y Trabajo, en reemplazo de Fabian Gatti.

La asunción de Ríos en Gobierno no es el único cambio en el Gabinete, pero el resto depende de la reforma ministerial, que la semana próxima será enviada a la Legislatura, según adelantó el mandatario en su mensaje en el acto de juramento.

La ceremonia, realizada en un colmado Salón Gris, comprendió el juramento como ministro de Ríos, hoy secretario de Gobierno, y además se leyeron los decretos de designación de Ivana Porro como presidenta de la obra social provincial y de la secretaría de Gobierno, la barilochense Natalia Almonacid.

Las principales autoridades con los funcionarios que asumieron en el gobierno de WeretilnecK. Foto: Marcelo Ochoa.

También se hizo lo propio con la flamante titular de Inspección General de Personas Jurídicas, Martina Morana, y dos nuevos subsecretarios de Educación: Aurelia Amalia Sosa (Innovación, Planeamiento); y Ceferino Ullua (Administración Territorial).

Weretilneck prevé otros recambios en el inicio de marzo, a partir del nuevo organigrama que “la próxima semana” será remitido a la Legislatura.

Según lo anticipado, la estructura prevista incorporará una tercera secretaria de Estado (ya están General y Energía), denominada Juventud, Deportes y Cultura.

Otra modificación de la estructura anunciada es el traspaso a Desarrollo Productivo de Turismo que, desde la asunción de Weretilneck, se había incorporado al ministerio de Gobierno.

En su mensaje, Weretilneck valoró la inclusión de jóvenes para “las nuevas etapas”, con “sus ideas” y con “la mirada de la sociedad que quiere nuevas generaciones”, mientras agradeció a Gatti. «Gracias por distintas razones» y remarcó su «virtud de decir hasta acá llego”, manifestó el gobernador y aludió al retiro del exministro.

Recordó un camino compartido desde 1986, con algunos momentos juntos y en otros “enfrentados”. Pero -agregó- le quiero agradecer de corazón todo lo que ha dado a este proyecto”.

El flamante ministro Agustín Ríos, con su hijo, y la escribana Gabriela Benito. Foto: Marcelo Ochoa.

También explicó que los “cambios de personas no necesariamente significan una crisis, un problema, sino que significan que la estructura y que el proyecto están vivos. Las personas tenemos roles, etapas y misiones, y los objetivos no está mal modificarlos o tener una mirada distinta, pues son épocas de cambio tan profundo”.

Encuadró la modificación en la adaptación del «Estado en la relación con su sociedad y es una virtud darse cuenta de lo que hay que modificar y llegar de la mejor manera a las inquietudes y los desafíos”.

Ponderó el presente de Río Negro y entendió que las “cosas no suceden porque pasan”, sino que lo que sucede en «nuestra Provincia ocurre porque forma parte de un pensamiento, una planificación y proyectos de corto, mediano y largo plazo”.