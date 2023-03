Alberto Fernández, entre las consecuencias del narcotráfico en Rosario y el panorama electoral

El presidente Alberto Fernández tuvo una entrevista con C5N y habló sobre el conflicto narco en Rosario. También, opinó sobre la foto del capitán de la selección, Lionel Messi, junto al expresidente Mauricio Macri. Luego, terminó brindando algunas precisiones sobre el panorama electoral y no negó su candidatura para la reelección. «Mi aspiración no es ser reelecto, es que el Frente de Todos gane. Si yo soy una buena opción seré yo y sino será otro», sostuvo el jefe de Estado.

El mandatario afirmó ayer, que su mensaje ante la Asamblea Legislativa buscó «romper un cerco mediático que tapa muchos logros» del gobierno nacional, y consideró que haber ejercido la administración del país durante la pandemia fue «como andar en un pantano».

Además, aprovechó para opinar sobre la situación de inseguridad que vive Rosario y aseguró: “Lo que dijo Aníbal, lo dijo en sentido figurado. Cuando Aníbal dicen ‘han ganado’ no significa que nos hayan vencido”.

«El crimen organizado lleva décadas en Rosario. No es un dato menor que la amenaza caiga sobre un supermercado de su suegro. Uno podría hacer mil especulaciones que no quiero hacer. El hecho que ocurrió no debió haber ocurrido y el tema del narco, que no se que tanto está involucrado en este caso, existe más allá de eso y hay que atacar. Esa idea de que llenamos de gendarmes las calles y la gente está bien es una idea falsa», completó el jefe de Estado, en diálogo con periodistas del programa televisivo.

Ante la consulta de sí le molestó la foto del capitán de la Selección con el expresidente Mauricio Macri, respondió: «La verdad que yo tengo 7 millones de problemas, lo que menos me preocupa es la foto con la que saca la gente. Si yo lo tuviera a Messi lo abrazaría y le diría gracias por la alegría que nos diste y no sé si lo abrazaría Si Messi se quiere sacar una foto con Macri problema de Messi«.

Volviendo a la temática de inseguridad y narcotráfico en Santa Fe, Fernández no descartó la posibilidad de que el Ejército pueda colaborar en los planes para «urbanizar» los barrios de Rosario en los que se afincan las bandas de narcotraficantes.

«Tenemos que urbanizar los barrios de Rosario y en eso tarea puede colaborar el Ejército, pero sin armas», dijo el presidente y recordó que en la ciudad santafesina «hay excomisarios presos por narcotráfico y hay un crimen organizado que lleva décadas».

Discurso de apertura de Sesiones Ordinarias

«No pudimos imponer nuestra lógica económica. La pandemia llegó en el día 99 de nuestro Gobierno. Había entonces indicadores económicos muy buenos, pero tuvimos que cambiar la lógica. La pandemia nos cortó todo, pero hicimos lo correcto«, señaló el jefe de Estado durante la entrevista.

Sobre la suba de precios, se defendió: «La inflación es un tema regional. Los sociólogos siempre dicen que el fenómeno hay que analizarlo en un momento dado y no en abstracto. El tema inflacionario de Argentina hay que analizarlo con el contexto del país. Y es que nosotros llegamos al Gobierno con 54 puntos de inflación, endeudados, y enfrentamos la pandemia sin ningún tipo de crédito«.

«Emitimos, eso desordenó un poco las cuentas públicas, todo esto también termina teniendo efectos inflacionarios, no es muy distinto de lo que le pasa a EE.UU. o a Europa con la diferencia que ellos pueden acceder al crédito, el nuestro un escenario un poco peor», sostuvo.

Luego sumó que la inflación de enero fue porque 35 millones de personas se fueron de vacaciones por lo que la hotelería y la gastronomía «empujaron» los precios para arriba. Según el mandatario, en marzo también será alto por el comienzo de clases, pero en abril «comienza a morigerar».

Fernández también consideró esta noche que el diputado nacional Javier Milei “es un empleado de las multinacionales”.

“Hoy que se cumplen 3 años del primer caso de la pandemia. Tengo la impresión de que la pandemia nos ha afectado a todos y particularmente a los más jóvenes, porque la verdad vieron con frustración su juventud. Hubo dos años donde estuvieron restringidos en un montón de cosas y de repente aparece alguien que les dice la palabra libertad y los obnubila con la palabra libertad. Detrás de esa palabra hay una gran mentira porque es la libertad de la que se van a beneficiar pocos y seguramente mucho de los jóvenes, esos, no se van a beneficiar con la libertad”, dijo Fernández

Luego, sumó: «Tengo la impresión que por una cuestión anímica colectiva la juventud está un poco propensa a no escuchar a la política y está muy propensa a escuchar los mensajes antisistema y Milei parece ser antisistema, pero es la encarnación misma del sistema».

El presidente sumó: «No me quiero detener en este personaje, ¿pero quién le paga a Milei» Es un trabajador de las multinacionales y propone una libertad individualista. No quiero que los jóvenes se desencanten con él. Muchos de los que hablan de democracia y libertad no la respetan. Eso incluye a muchos dirigentes de JxC».

El presidente Alberto Fernández no quiso generalizar a la oposición, pero calificó como «penosa» la actitud que tuvo el interbloque de Juntos por el Cambio durante el discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa.

Sobre el apagón del miércoles afirmó «no tener dudas» sobre que lo ocurrido tras su discurso ante la Asamblea Legislativa «fue un sabotaje» por sus dichos.

No más candidatos elegidos a dedo

Con la mirada puesta en el año electoral, el jefe de Estado pidió que la gente vote al espacio que integra «cualquiera sea el candidato»: «Tenemos un camino claro, sabemos lo que queremos y cómo llegar. Mi aspiración no es ser reelecto, es que el Frente de Todos gane. Si yo soy una buena opción seré yo y sino será otro».

Para Fernández, las PASO son el «único camino claro para que podamos ponernos en valor». Hecha la distinción, animó a que cualquier referente de la escena política se sume a una interna si lo desea: «Si [Juan] Grabois quiere ser candidato, bienvenido a ser candidato. Lo mismo para Wado [De Pedro] y Sergio [Massa]».

«El problema está cuando el candidato lo elegimos entre dos o tres. Ese es el problema», aclaró a continuación. «Vos fuiste un candidato elegido a dedo», afirmaron los periodistas enviados por C5N, a lo que el Presidente respondió: «Sí. Y no quiero que eso vuelva a pasar. No quiero yo poner candidato ni que nadie lo ponga».

Fernández en un acto por los 3 años de la pandemia

Fernández, previo a la entrevista, expresó su «gratitud eterna» al personal de salud que combatió a la pandemia de la Covid-19, durante un acto de homenaje a los profesionales del sector al cumplirse tres años de la confirmación del primer caso de coronavirus en el país.

Lo dijo en el cierre del encuentro nacional «Un país, una respuesta», que se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se homenajeó a todos los equipos del país que trabajaron en el cuidado de la población y para morigerar el impacto de la pandemia.

«Con la pandemia nos involucramos todos, pero para con en el personal salud solo guardaré una gratitud eterna. En terapia, los médicos, enfermeros y kinesiólogos estuvieron exponiendo sus vidas. Estamos en deuda con ustedes y es lo menos que podemos hacer. Para un Presidente es difícil hablar de este tiempo que nos tocó vivir», señaló Fernández al hablar en el espacio Ballena Azul del CCK.

