Alberto Fernández terminó con la ilusión mendocina de Portezuelo del Viento

La represa Portezuelo del Viento en el río Grande, afluente del río Colorado, está en el centro de la polémica entre Mendoza y las cuatro provincias que comparten la cuenca.

El gobierno de Mendoza consiguió que Nación le pague una deuda en dólares y destinó ese dinero para hacer la represa que embalsaría el agua del río con el temor de que seque el Colorado aguas abajo.

El presidente Alberto Fernández confirmó que laudará a favor de La Pampa en el conflicto mantenido con Mendoza por la represa Portezuelo del Viento, en un acto que se desarrolló este este martes en el Club Argentino de General Pico, La Pampa.

«Las cuatro provincias que son por donde pasa el río Colorado como Neuquén, La Pampa, Rio Negro y Buenos Aires me pidieron que haga un estudio de impacto ambiental sobre los efectos de la construcción de esa obra (por Portezuelo) y haré lugar a ese estudio, voy hacer lugar porque los ríos no son propiedad de nadie, sino de los argentinos y argentinas que la necesitan», afirmó.

Según publicó el diario La Arena de Santa Rosa, Fernández confirmó que dará lugar al planteo histórico de La Pampa.

«La extemporaneidad del planteo de Mendoza viola la seguridad jurídica, y la necesidad de una evaluación ambiental de toda la cuenca porque la obra fue proyectada en 1976, pero hoy tenemos un río y un modelo ambiental absolutamente diferentes», dijo la Fiscal de Estado pampeana, Romina Schmidt.

«El río Colorado es de todos»

Para Alberto Fernandez, «el agua es un derecho humano, y el río Colorado es de todos» y agregó que: «El agua es un bien escaso, no es propiedad de nadie, yo veo la necesidad que tienen provincias de agua porque es necesaria para vivir, para la industria, para la producción agrícola: y si no tenemos industria o producción agrícola no tenemos trabajo y tenemos menos calidad de vida. Tenemos que desarrollar el suministro de agua para que llegue a cada habitante para tomarla pero también para la producción».

Fernández sostuvo: «Hay un proyecto en Mendoza, que es Portezuelo del Viento, donde alguna vez se pensó hacer un dique allí, afectando las aguas del río Colorado. El río Colorado nace allí pero recorre Neuquén, Río Negro, La Pampa, y Buenos Aires: el río Colorado no es de una provincia sino de todos los argentinos y eso es algo que todos deberíamos poner en valor y entender porque no se puede resolver las cosas de un modo tan simple porque la solución para uno puede ser un problema para cuatro y eso no es una solución, es esa economía donde unos pocos se quedan con mucho y millones padecen la carencia».

«Nadie es dueño del gobierno»

Fernández arribó este martes al mediodía al aeropuerto de General Pico donde fue recibido por el gobernador y la intendenta local, Fernanda Alonso. El mandatario encabezó a partir de las 13 en el Club Cultural Argentino una nueva reunión de Gabinete Federal, en el proyecto Capitales Alternas, durante la cual anunció una serie de obras y firmó convenios que implican una inversión de más de 21 mil millones de pesos por parte del Gobierno nacional.

Durante su discurso, se metió en la interna del oficialismo y, en respuesta a las declaraciones de Andrés Larroque, afirmó que «nadie es dueño del gobierno; el gobierno es del pueblo«. Por otro lado, amplió que «la mejor forma es lograr el desarrollo argentino, que no es lo mismo que hacer crecer la Argentina» por lo que «si el crecimiento no alcanza a todos, no es desarrollo».

«El crecimiento a veces es injusto. No estamos logrando todavía que ese desarrollo sea por igual en todos los rincones de la patria», indicó.

Cornejo salió al cruce

Alfredo Cornejo, exgobernador de Mendoza, salió al cruce contra la decisión de Alberto Fernández por laudar a favor de La Pampa por Portezuelo del Viento.

«Como no podía ser de otra manera, es el presidente @alferdez quien deja a los mendocinos sin Portezuelo del Viento. Y también, como no puede ser de otra manera, sin argumentos técnicos, sólo conveniencias políticas», publicó el senador nacional en su cuenta de Twitter.

Como no podía ser de otra manera, es el Presidente @alferdez quien deja a los mendocinos sin Portezuelo del Viento. Y también, como no puede ser de otra manera, sin argumentos técnicos, sólo conveniencias políticas. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 3, 2022

«En el escrito presentamos que, si el presidente opta por ese camino (el pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental), le pedimos que nos deje utilizar ese dinero en otras obras. No solamente en obras hídricas para generar energía, sino también para generar obras para potenciar el uso del agua además de generar energía», había dicho el mandatario mendocino Rodolfo Suárez quien está de gira por Israel.