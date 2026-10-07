Alberto Weretilneck: «Hay futuro» para Viedma capital

El gobernador Alberto Wertilneck destacó las nuevas obras que se realizan en la capital provincial, los proyectos para mejorar las áreas bajo riego en el Idevi y Guardia Mitre y los datos que colocan al conglomerado Viedma-Patagones con el índice de desocupación más bajo del país.

«Quiero dejarles un mensaje de optimismo, de esperanza: Hay futuro» remarcó el mandatario durante una serie de actos que encabezó en la Casa de Gobierno para la firma del contrato de obra para la repavimentación de la ruta Provincial N° 51, el convenio para dotar de infraestructura a 302 lotes del programa Suelo Urbano, la apertura de la licitación de la red eléctrica para el Loteo Rucci y la entrega de subsidios y reconocimientos a deportistas y hacedores culturales de la zona, como así también las escrituras a distintas familias que cancelaron sus planes con el IPPV.

El mandatario destacó las obras que se realizan en la terminal de ómnibus, en el Centro Municipal de Cultura y en la residencia del Complejo Universitario Regional Zona Atlántica del Universidad Nacional del Comahue y anticipó que «una obra que va a ser muy importante, financiada por el BID, es la que va a mejorar, una vez más, el sistema de riego del Valle Inferior».

Dijo que parte del crédito de 60 millones de dólares se destinará «a la eficiencia del sistema de riego» y a la incorporación de «4.500 hectáreas para producir más en el Valle Inferior».

Weretilneck señaló que «Viedma también se va a beneficiar» con el proyecto de electrificación en la zona rural de Guardia Mitre, «donde 148 productores van a tener a lo largo de 85 kilómetros un red eléctrica para producir más cereales y más ganadería».

Agregó que «parte de ese desarrollo de un nuevo valle productivo va a terminar en Viedma, por una cuestión de centralidad y de estructura comercial», por eso «quiero dejarles un mensaje de optimismo, de esperanza: Hay futuro» remarcó.

En ese sentido dijo que «los estamos trabajando entre todos, con el sector privado y el sector público, local y provincial, con los sectores laborales» y enfatizó que «hay un consenso mayoritario de cuál es el rumbo para nuestra capital».

El gobernador indicó que «estoy convencido que con todo lo que estamos proyectando el futuro está garantizado y, quienes vienen detrás, nuestro van a encontrar una capital con mucha más sustentabilidad, con mucha más profundidad sobre su futuro que la que recibimos cuando empezamos nuestra tarea».

Para Weretilneck «a veces soslayamos» la «diversidad económica, laboral y productiva que tiene nuestra capital» porque «seguimos con el viejo chip de pensar que Viedma es una ciudad de empleo público» y dijo que «nos sentimos orgullos, satisfechos de dónde estamos parados».

Al hacer mención a dato de desocupación (0,7%) que coloca al conglomerado Viedma-Patagones con el guarismo más bajo del país explicó que «no es una responsabilidad netamente del gobierno sino de toda la comunidad de Viedma; del gobierno provincial, del gobierno municipal, de los empresarios, de los comerciantes y de los productores».

Añadió que «en una política económica nacional, como la que estamos viviendo, que pierde empleo privado, donde cierran empresas; que nuestra capital y las adyacencias tengan ese dato de desocupación no es una casualidad, es el resultado y el producto de muchas acciones coordinadas que se están llevando adelante».