Alberto Weretilneck se reunirá con Diego Santilli en Casa Rosada este lunes

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, este lunes cerca del mediodía en Casa Rosada. Este encuentro forma parte de una serie de citas que el funcionario nacional mantiene con mandatarios provinciales. El objetivo es consolidar el apoyo para la agenda legislativa del gobierno.

La meta de Santilli es lograr el respaldo de los gobernadores. Esto es crucial para la aprobación del Presupuesto 2026, mantener el equilibrio fiscal y avanzar con proyectos de ley sobre reformas laboral, penal y tributaria.

Agenda de reformas y diálogo federal: Diego Santilli se reunirá con Gobernadores

Durante su primera semana en funciones, Santilli ya mantuvo encuentros con diez gobernadores. Entre ellos figuran Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), entre otros. La ronda de reuniones con Weretilneck es parte de este ciclo de diálogo.

El funcionario libertario afirmó días atrás que estas reuniones son por “instrucción del presidente Javier Milei”. El propósito es conocer la agenda de los mandatarios provinciales y coordinar con los proyectos de modificación que el Gobierno Nacional impulsará en el Congreso. Milei busca mejorar el vínculo con el interior del país.