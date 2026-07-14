¿Qué es la «alerta Halcón» y qué prohibe?: el fuerte operativo de seguridad para el partido Argentina vs Inglaterra

La semifinal de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra ya se juega en los despachos de seguridad. Ante la histórica rivalidad y la tensión en las tribunas, el comité organizador activó un blindaje policial sin precedentes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que el encuentro de este miércoles fue calificado oficialmente como de «alto riesgo», lo que obligó a coordinar tareas de inteligencia junto al FBI, la FIFA y las fuerzas policiales de Miami y Atlanta.

Puertas separadas y el «veto» a los símbolos de Malvinas

Para evitar cruces violentos entre las hinchadas en las inmediaciones del estadio, las autoridades definieron un «embudo» de ingreso rígido. Aunque en el interior de las tribunas las parcialidades compartirán sectores comunes sin separación física, el acceso exterior estará estrictamente dividido:

Hinchada argentina: deberá ingresar únicamente por la Puerta 4 .

deberá ingresar únicamente por la . Hinchada inglesa: accederá de forma exclusiva por la Puerta 3 .

accederá de forma exclusiva por la . Custodia: un ejército de 1.600 efectivos policiales controlará los perímetros del estadio.

Además, el protocolo de requisa será implacable. Monteoliva advirtió que está terminantemente prohibido el ingreso de botellas y de cualquier elemento que contenga mensajes provocativos, políticos o raciales.

«No van a poder entrar carteles, banderas o mensajes de ese tipo», sentenció la ministra, confirmando que la restricción incluye de forma directa cualquier insignia o bandera con la imagen de las Islas Malvinas.

Derecho de admisión: cómo funciona la silenciosa «Alerta Halcón»

El Gobierno nacional cruzó con las autoridades de Estados Unidos el listado del Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, que mantiene bloqueados a 33.000 sospechosos. Gracias a este control, la presencia de barrabravas en el torneo es mínima, aunque ya se sumaron 13 argentinos sancionados durante el certamen por intentar ingresar con entradas falsas o causar disturbios.

Para detectar potenciales focos de conflicto en tiempo real, el área de seguridad utiliza una herramienta tecnológica clave:

El sistema Halcón: se trata de una alerta de detección temprana y silenciosa que se activa en los puestos de Migraciones cuando una persona con antecedentes de violencia intenta salir del país.

se trata de una alerta de detección temprana y silenciosa que se activa en los puestos de Migraciones cuando una persona con antecedentes de violencia intenta salir del país. Funcionamiento: el aviso llega directamente a las autoridades de control sin que el pasajero sospechoso ni el funcionario que sella el pasaporte se enteren del alerta en ese instante.

El Obelisco bajo la lupa: control de festejos en Buenos Aires

La tensión de la semifinal también se trasladará al centro porteño. El Ministerio de Seguridad nacional coordinó un esquema de prevención con el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Jiménez, para custodiar el Obelisco ante posibles incidentes durante los festejos.

«Lo que queremos es que el festejo sea en paz. Todo aquel que se ponga violento, atente contra las fuerzas de seguridad o rompa cosas, que se atenga a las consecuencias», advirtió con dureza la funcionaria nacional.

En la vereda opuesta, el director técnico Lionel Scaloni buscó bajar los decibeles de la previa y poner paños fríos ante la prensa: «Es solo un partido de fútbol y no deben entrar en juego factores externos».