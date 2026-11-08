Con un fuerte llamado de transmitir la fe, el papa León XIV cierra su visita a Uruguay con una misa: «Nadie puede quedar afuera»

Durante su homilía, el papa León XIV dijo que viene «como peregrino para compartir la fe» y «los abrazo con afecto». Al reflexionar sobre las lecturas sostuvo que «la historia de los pueblos no se entiende del todo cuando se prescinde de Dios».



Han cambiado las relaciones en Uruguay. «Esta tierra tiene historias de mujeres de fe», señaló en su mensaje.



«Quiero agradecerle a todas las mujeres», sostuvo el Pontífice. «Sé que muchas mujeres cargan una pena muy concreta», marcó . Y añadió: «Enseñaron a sus hijos a rezar y hoy esos hijos no rezan», dijo y enfatizó en «no cansarse en transmitir la fe».



«Un hijo aprende mucho al ver a su padre arrodillado ante Dios sin sentirse menos por eso», señaló.



«Transmitir la fe significa llevar a otros a Cristo», expuso el Pontífice. «Dios quiere que todos se salven», enfatizó y en ese sentido dijo que «nadie puede quedar afuera de la oración de la Iglesia».



«Uruguay hay que ponerse en camino, hay que entrar de nuevo en las casas. hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo», pidió.



