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Con un fuerte llamado de transmitir la fe, el papa León XIV cierra su visita a Uruguay con una misa: «Nadie puede quedar afuera»
Ante cientos de fieles y bajo un fuerte operativo de seguridad, el Sumo Pontífice encabeza su última liturgia en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres. Tras la ceremonia, la comitiva del Vaticano partirá hacia Buenos Aires. A las 16:30 aterrizará en Aeroparque, donde será recibido por el presidente Javier Milei.
El presidente Javier Milei encabeza esta tarde la comitiva oficial en Aeroparque para recibir al papa León XIV, quien aterriza en Buenos Aires para dar inicio a una histórica visita pastoral y de Estado.
El primer cara a cara entre el mandatario y el Sumo Pontífice en suelo argentino marcará el pulso de una jornada intensa que continuará, bajo un estricto operativo de seguridad, con una reunión privada en los despachos de la Casa Rosada.
En vivo: llega el papa León XIV a Argentina
Qué significa la rosa de oro, la tradicional ofrenda que deja el papa León XIV en Uruguay
Señaló que esa rosa de oro será ofrecida «como signo de veneración» y como «recuerdo a sus hijos que están llamados a imitarla» a la Virgen María.
Tiene raíces antiguas. Según explicaron desde Vatican News, «simboliza la bendición papal y la tradición de este regalo se remonta a la Edad Media».
Papa León XIV en su homilìa: «Los abrazo con afecto»
Han cambiado las relaciones en Uruguay. «Esta tierra tiene historias de mujeres de fe», señaló en su mensaje.
«Quiero agradecerle a todas las mujeres», sostuvo el Pontífice. «Sé que muchas mujeres cargan una pena muy concreta», marcó . Y añadió: «Enseñaron a sus hijos a rezar y hoy esos hijos no rezan», dijo y enfatizó en «no cansarse en transmitir la fe».
«Un hijo aprende mucho al ver a su padre arrodillado ante Dios sin sentirse menos por eso», señaló.
«Transmitir la fe significa llevar a otros a Cristo», expuso el Pontífice. «Dios quiere que todos se salven», enfatizó y en ese sentido dijo que «nadie puede quedar afuera de la oración de la Iglesia».
«Uruguay hay que ponerse en camino, hay que entrar de nuevo en las casas. hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo», pidió.
León XIV celebra la última misa en Uruguay
Es ante una multitud de fieles. «En este santuario confluyen la historia religiosa y los orígenes de la identidad nacional», explicaron desde el Vaticano.
Papamóvil y multitud: León XIV se despide de Uruguay antes de volar al país
El Sumo Pontífice se dirige en estos momentos al Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, patrona del país vecino. Allí, desde las 10:30, encabezará su última misa antes de cruzar el Río de la Plata.
«Una sola alma y un solo corazón»: el mensaje de Karina Milei en la previa a la llegada del papa León XIV
«Deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos», destacó la funcionaria en su cuenta de X (ex Twitter), apelando a un mensaje de consenso en la cuenta regresiva para el arribo histórico.
¡Todo listo para recibir al papa León XIV! 🇦🇷🇻🇦 Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico. Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en “Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios”.— Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 8, 2026
La agenda completa de León XIV en su primer día
Este es el recorrido oficial confirmado para hoy:
> 16:30 – El arribo: El vuelo proveniente de Uruguay toca pista en el Aeroparque Jorge Newbery, donde lo espera la comitiva presidencial.
>17:00 – Primer homenaje: El Sumo Pontífice se traslada a Retiro para dejar una ofrenda floral en el Monumento al General San Martín.
>17:20 – Honores de Estado: Ceremonia oficial de bienvenida en la explanada de la Casa Rosada.
>17:50 – Cumbre a solas: Inicia la audiencia privada con el Presidente en el despacho oficial. Hermetismo total sobre el diálogo.
>18:30 – Mensaje a la dirigencia: León XIV cruza al Palacio Libertad para un encuentro ampliado con autoridades nacionales, el cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil.
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