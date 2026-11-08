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Con un fuerte llamado de transmitir la fe, el papa León XIV cierra su visita a Uruguay con una misa: «Nadie puede quedar afuera»

Ante cientos de fieles y bajo un fuerte operativo de seguridad, el Sumo Pontífice encabeza su última liturgia en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres. Tras la ceremonia, la comitiva del Vaticano partirá hacia Buenos Aires. A las 16:30 aterrizará en Aeroparque, donde será recibido por el presidente Javier Milei.

Naira Torres Bel Gabriel Dal Piva

Por Naira Torres Bel y Gabriel Dal Piva

Misa de León XIV en su despedida de Uruguay. Foto: Captura Video.

Misa de León XIV en su despedida de Uruguay. Foto: Captura Video.

El presidente Javier Milei encabeza esta tarde la comitiva oficial en Aeroparque para recibir al papa León XIV, quien aterriza en Buenos Aires para dar inicio a una histórica visita pastoral y de Estado.

El primer cara a cara entre el mandatario y el Sumo Pontífice en suelo argentino marcará el pulso de una jornada intensa que continuará, bajo un estricto operativo de seguridad, con una reunión privada en los despachos de la Casa Rosada.

En vivo: llega el papa León XIV a Argentina

08/11 11:42

Qué significa la rosa de oro, la tradicional ofrenda que deja el papa León XIV en Uruguay

El papa León XIV dijo que depositará una rosa de oro en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Señaló que esa rosa de oro será ofrecida «como signo de veneración» y como «recuerdo a sus hijos que están llamados a imitarla» a la Virgen María.

Tiene raíces antiguas. Según explicaron desde Vatican News, «simboliza la bendición papal y la tradición de este regalo se remonta a la Edad Media».
08/11 10:44

Papa León XIV en su homilìa: «Los abrazo con afecto»

Durante su homilía, el papa León XIV dijo que viene «como peregrino para compartir la fe» y «los abrazo con afecto». Al reflexionar sobre las lecturas sostuvo que «la historia de los pueblos no se entiende del todo cuando se prescinde de Dios».

Han cambiado las relaciones en Uruguay. «Esta tierra tiene historias de mujeres de fe», señaló en su mensaje.

«Quiero agradecerle a todas las mujeres», sostuvo el Pontífice. «Sé que muchas mujeres cargan una pena muy concreta», marcó . Y añadió: «Enseñaron a sus hijos a rezar y hoy esos hijos no rezan», dijo y enfatizó en «no cansarse en transmitir la fe».

«Un hijo aprende mucho al ver a su padre arrodillado ante Dios sin sentirse menos por eso», señaló.

«Transmitir la fe significa llevar a otros a Cristo», expuso el Pontífice. «Dios quiere que todos se salven», enfatizó y en ese sentido dijo que «nadie puede quedar afuera de la oración de la Iglesia».

«Uruguay hay que ponerse en camino, hay que entrar de nuevo en las casas. hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo», pidió.

08/11 10:25

León XIV celebra la última misa en Uruguay

El papa León XIV celebra la última misa en Uruguay. Se realiza en la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Es ante una multitud de fieles. «En este santuario confluyen la historia religiosa y los orígenes de la identidad nacional», explicaron desde el Vaticano.
08/11 09:52

Papamóvil y multitud: León XIV se despide de Uruguay antes de volar al país

En medio de un fuerte operativo de seguridad, el papa León XIV ya recorre las calles de la ciudad de Florida a bordo del papamóvil. Saluda a cientos de fieles uruguayos en la antesala de su partida hacia la Argentina.


El Sumo Pontífice se dirige en estos momentos al Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, patrona del país vecino. Allí, desde las 10:30, encabezará su última misa antes de cruzar el Río de la Plata.
08/11 09:04

«Una sola alma y un solo corazón»: el mensaje de Karina Milei en la previa a la llegada del papa León XIV

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, emitió un mensaje en la previa a la llegada del papa León XIV a través de sus redes sociales y marcó el tono oficial que buscará darle el Gobierno a la jornada. Confirmó que el megaoperativo logístico y de seguridad se coordinó directamente con la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba.

«Deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos», destacó la funcionaria en su cuenta de X (ex Twitter), apelando a un mensaje de consenso en la cuenta regresiva para el arribo histórico.
08/11 08:45

La agenda completa de León XIV en su primer día

El arribo del papa León XIV a Buenos Aires despliega un operativo especial. El Gobierno y la Iglesia prepararon una recepción que irá escalando en intensidad institucional: desde el primer saludo en la pista de aterrizaje hasta la esperada cumbre a puertas cerradas con Javier Milei.


Este es el recorrido oficial confirmado para hoy:


> 16:30 – El arribo: El vuelo proveniente de Uruguay toca pista en el Aeroparque Jorge Newbery, donde lo espera la comitiva presidencial.

>17:00 – Primer homenaje: El Sumo Pontífice se traslada a Retiro para dejar una ofrenda floral en el Monumento al General San Martín.

>17:20 – Honores de Estado: Ceremonia oficial de bienvenida en la explanada de la Casa Rosada.

>17:50 – Cumbre a solas: Inicia la audiencia privada con el Presidente en el despacho oficial. Hermetismo total sobre el diálogo.

>18:30 – Mensaje a la dirigencia: León XIV cruza al Palacio Libertad para un encuentro ampliado con autoridades nacionales, el cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil.
08/11 08:44

Bienvenidos y bienvenidas

Buenos días, mi nombre es Naira Torres Bel y los voy a estar acompañando este domingo con una cobertura especial por la llegada del papa León XIV a Argentina. Detalles de su agenda, imágenes exclusivas y mucho más.


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El presidente Javier Milei encabeza esta tarde la comitiva oficial en Aeroparque para recibir al papa León XIV, quien aterriza en Buenos Aires para dar inicio a una histórica visita pastoral y de Estado.

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