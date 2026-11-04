Por los topes a los descuentos en Río Negro UPCN suspendió la asistencia a sus afiliados

La conducción de UPCN cuestionó el tope a los descuentos y tomó sus propias medidas. Foto: archivo.

UPCN informó que suspendió «hasta nuevo aviso» las inscripciones para «la Asistencia al Afiliado y las autorizaciones comerciales» porque «el gobierno cambia las reglas» y «los trabajadores pagas las consecuencias».

El gremio justificó esa decisión «ante el abrupto y agresivo cambio en la política de descuentos dispuesto por el Gobierno Provincial» y dijo que «genera incertidumbre y afecta directamente los mecanismos de asistencia y los compromisos económicos con nuestros comercios adheridos y con nuestros afiliados».

UPCN cuestionó «la sintonía» del Gobierno Provincial con su par Nacional porque «vuelve a tomar decisiones que impactan sobre el bolsillo de los trabajadores, sin contemplar sus consecuencias sociales y económicas».

Mediante un comunicado aclaró que las suspensión «es una medida preventiva mientras nuestra organización busca alternativas y soluciones concretas que permitan garantizar la continuidad de estos beneficios y resguardar los intereses de nuestros afiliados».

Al mismo tiempo convocó a sus afiliados a «mantenerse unidos, informados y organizados» porque «cuando se afectan los derechos de uno, se pone en riesgo el bienestar de todos» y señaló que «no vamos a resignar conquistas ni a permitir que decisiones unilaterales del poder político terminen condicionando y perjudicando, los beneficios conquistados a través de nuestra organización sindical».

ATE cuestionó a sus colegas

Por su parte, desde ATE se cuestinó el rechazo de UPCN a la medida anunciada ayer por el gobernador Alberto Weretilneck, fijando nuevos topes de descuentos para los estatales rionegrinos.

«Resulta inexplicable que frente al drama de miles de familias en todo el país que buscan cómo organizarse, con decenas de proyectos legislativos presentados en el Congreso que fueron trabados por el gobierno nacional, (Juan Carlos) Scalesi responda a una medida que descomprime el endeudamiento mirando sus propias cuentas».

“Solamente la defensa de su propia caja y los retornos a tasas usurarias pueden explicar el repudio a una medida que beneficia a 20 mil estatales. Lo inexplicable es que lo diga”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

“La política de Scalesi de oponerse a todo es inconducente: los estatales necesitan que se defiendan sus ingresos, no que hagan política con su representación para la micro interna partidaria”, agregó el dirigente.