La Libertad Avanza en Bariloche impugnó el resultado de la elección y pide revisar más del 10% de las urnas

La elección para la Convención Constituyente de Bariloche ya definió quiénes serán los redactores de la nueva Carta Orgánica. Foto: Chino Leiva

La Libertad Avanza en Bariloche impugnó el resultado de la elección de convencionales constituyentes del último domingo y pidió la revisión de un 14% de las mesas por inconsistencias.

Los convencionales constituyentes electos en Bariloche el último domingo deberán esperar la confirmación del escrutinio y resolución de impugnaciones y reclamos presentados ante la Junta Electoral Municipal para poder prestar juramento y comenzar a trabajar en la actualización de la Carta Orgánica Municipal.

El cronograma electoral definió que tras el comicio y el escrutinio provisorio se habilitaron 48 horas, que culminaron este martes a las 18, para presentar impugnaciones sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas.

Norma Taboada, referente de la Junta Electoral, confirmó a Diario RÍO NEGRO que La Libertad Avanza en Bariloche presentó una «protesta y solicitud de revisión de urnas», cuyo planteo se debe analizar, además de resolver los votos recurridos y actas de apertura y cierres del comicio.

Qué plantea LLA en 48 mesas observadas

Este diario pudo conocer la presentación de LLA, firmada por la abogada y actual concejal de Cambia Río Negro, Samantha Echenique, que solicitan la revisión de las urnas y enumera decenas de mesas con supuestas irregularidades u observaciones en los resultados. En total son 48 mesas que señalan con inconsistencias, de un total de 333 mesas.

LLA pidió que «durante el escrutinio definitivo se haga lugar a la revisión de actas, votos impugnados y, de corresponder, la apertura de las urnas de las mesas cuestionadas» y pidió en su defecto declarar la «nulidad de la votación en las mesas afectadas».

Una revisión de los votos o la nulidad total de las mesas cuestionadas podría alterar el resultado y la composición de la Convención Constituyente que en el escrutinio provisorio quedó con ocho representantes del oficialismo Estamos Haciendo Bariloche, que encabezaba Yanina Sánchez, quien presidirá el cuerpo; tres referentes de Fuerza Bariloche; dos de LLA; uno por Seamos Futuro y uno por el Frente La Izquierda de los Trabajadores MST-PTS.

Según la presentación, los fiscales de LLA advirtieron en el recuento de votos en las escuelas supuestas inconsistencias que para la alianza «vulneran los principios de fidelidad de la voluntad popular tutelados por el régimen electoral».

Señalan entre esas inconsistencias diferencias injustificadas o alteración numérica, como discordancias, datos faltantes y defectos de confección en actas de escrutinio y telegramas; además indicaron que constataron que «en muchas mesas las actas no dejan constancia ni de la cantidad de electores ni la cantidad de votos emitidos, en otras se detectan rectificaciones no salvadas, tachas y sobreescrituras, en alguna en particular conforme documentamos no consta la firma de la autoridad de mesa».

«Conforme el relevamiento total constatamos inconsistencias en 48 mesas contabilizando en principio 500 o más votos de diferencia«, apuntó la presentación que será analizada por la Junta Electoral Municipal.

El resultado provisorio dejó ocho bancas para el oficialismo

Según el resultado provisorio del comicio arrojó un 34% para Estamos Haciendo, por lo cual esa fuerza incorporaría ocho convencionales: Yanina Sánchez, Alberto Arabarco, Julia Fernández, Leandro Lescano, Mariela Guerra, Adrián Grau, Hermeregildo Ortega y Norma Zublin.

En la oposición – según el escrutinio provisorio- habría siete convencionales: tres de Fuerza Bariloche Andrea Galaverna, Javier Inalef y Josefina González Elizondo; dos de LLA Martín Govetto y Laura Pérez Lavayén; uno por Seamos Futuro, con Lihue Bariggi; y uno por Frete La Izquierda de los Trabajadores MST-PTS, que representará Alhue Gavuzzo.