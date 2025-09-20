Almacenes y restaurantes son los comercios que más crecen en la ciudad de Neuquén

La subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, apuntó que la mayoría de los nuevos comercios se concentran en alimentos, gastronomía y vestimenta, reflejando rubros de consumo masivo. (Archivo)

La ciudad de Neuquén consolidó su liderazgo en la actividad comercial del país con un incremento interanual del 18 % en las licencias otorgadas.

Al 10 de septiembre de 2025, se registraron 755 nuevas habilitaciones, lo que proyecta un cierre de año que podría superar las 1.007 licencias y coloca a la capital entre las jurisdicciones más dinámicas en materia de generación de negocios.

La cifra se inscribe en un crecimiento sostenido de la actividad económica local, que actualmente contabiliza 13.875 comercios habilitados. Este número representa un incremento del 37 % respecto de 2020, incluso descontando las bajas registradas en el período.

Un total de 800 comercios se incorporaron al programa Habilita Gratis, una iniciativa que facilita el acceso a la formalización de emprendimientos.

Evolución anual

El registro de altas de licencias mostró variaciones en los últimos años: 657 en 2020, 1.010 en 2021, 946 en 2022, 872 en 2023 y 983 en 2024.

En lo que va de 2025, las 755 nuevas habilitaciones marcan una proyección cercana a los valores de los dos años anteriores.

Durante el presente año, los meses de julio (121 altas) y agosto (107) han concentrado la mayor actividad. En contraste, septiembre solo reporta 44 nuevas licencias hasta la fecha del relevamiento.

En el primer semestre de 2025 se registraron 483 altas, lo que representa un aumento frente a los 425 del mismo período en 2023 y los 413 de 2022.

En cuanto a bajas, se notificaron 136 en 2025, una reducción respecto de los 155 de 2020, aunque superior a las 116 del año pasado.

Venta de alimentos y gastronomía los más activos



Las actividades con mayor incidencia en el período corresponden a productos alimenticios (24,80 %), sector gastronómico (13,98 %) y artículos de vestir (11,42 %).

Le siguen kioscos, librerías y regalerías (9,11 %), servicios generales (5,51 %) y el sector automotriz (5,33 %).

También se destacan rubros vinculados a la construcción (4,53 %), artículos para el hogar y bazar (4,53 %) y peluquerías o salones de belleza (4,43 %).

Otros sectores presentan menor participación, como oficinas administrativas (2,95 %), consultorios médicos (1,77 %), veterinaria y peluquería canina (1,57 %), servicios petroleros (0,79 %), turismo (0,59 %) e inmobiliarias (0,59 %)

La subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, explicó que “en 2025 la tendencia es particularmente positiva: se registraron 755 nuevas licencias al 10 de septiembre, con un primer semestre récord que registró 483 altas y picos destacados en julio y agosto, el registro más alto de la serie desde 2020”.

El análisis de los primeros seis meses evidenció una aceleración en las altas frente al mismo período de 2024.

“Ese dato es indicativo de una mayor tasa de creación de negocios, sobre todo de proximidad. Las bajas no crecen en la misma proporción que las altas, lo que refuerza la expansión neta del sector”, sostuvo la funcionaria.

Cagol también vinculó el fenómeno al impacto de políticas locales: “Entendemos que este comportamiento que nos pone en la punta de la pirámide tiene que ver con el crecimiento propio de la ciudad, pero también con políticas públicas que lleva adelante el intendente Gaido, que tienden a acompañar y a fortalecer el sector comercial”.

Los rubros de mayor crecimiento corresponden a alimentos, gastronomía y vestimenta, con fuerte presencia en barrios del oeste, sur y este, mientras que en el área céntrica predomina la oferta gastronómica.

Acipan relevó un 7,8% de locales comerciales inactivos en agosto

El Observatorio Económico de Acipan informó que 146 locales permanecieron cerrados o en alquiler en las principales zonas comerciales de la capital.

El nivel de inactividad mostró un leve aumento respecto de abril, cuando se había ubicado en 7,3%.

El Observatorio Económico de Acipan presentó su relevamiento Nº 127 sobre locales comerciales inactivos en la ciudad de Neuquén.

El estudio, realizado en la segunda y tercera semana de agosto de 2025, registró 1.877 locales en las áreas céntricas del Alto y Bajo, en la zona comercial del Oeste y en los tres shoppings de la capital.

De ese total, 146 locales se encontraron cerrados o en alquiler, lo que representó el 7,8% de la muestra.

En abril, la proporción había sido del 7,3%, con 136 locales inactivos. El promedio actual fue de 1,1 locales cerrados por cuadra, contra 1 por cuadra en el relevamiento anterior.

En el área del Alto y Bajo neuquino se contabilizaron 1.519 locales, de los cuales 122 permanecieron cerrados (8%). En el Alto la desocupación llegó al 8,3% y en el Bajo al 7,7%, ambos porcentajes superiores a los de abril.

En los tres shoppings relevados se observaron 188 locales, con una inactividad del 9%, lo que significó una leve mejora respecto de abril (9,6%). Por su parte, en la zona comercial del Oeste se registraron 170 locales, de los cuales 7 estaban cerrados, equivalente a un 4,1%.

Según Acipan, los resultados confirman que, tras una reducción sostenida de la inactividad entre 2020 y 2023, los últimos cuatro relevamientos oscilaron en torno al 8,4%.