«Guerra de egos»: la interna entre los Caputo y los Menem que complica las leyes en el Congreso y meten presión al dólar

El Gobierno de Javier Milei atraviesa una etapa de lentitud parlamentaria y ruidos financieros provocados por la escalada de la interna oficialista. Las discrepancias entre los principales armadores de La Libertad Avanza complican la aprobación del Presupuesto 2027 y las negociaciones clave con las provincias.

El foco de mayor fricción dentro de la cúpula ejecutiva enfrenta al bloque que integran el ministro Luis Caputo y el asesor Santiago Caputo contra la conducción parlamentaria liderada por Karina Milei y Martín Menem.

La tensión escaló a niveles inéditos dentro del Gabinete nacional. «La pelea está en todos los ámbitos. Ser una administración de gestión dividida te puede generar una bomba de tiempo», confesó un integrante de la Mesa Política a Infobae sobre el quiebre interno.

El choque por el Presupuesto y la ley Malvinas

Según publicó anteriormente este medio, el conflicto entre ambos sectores volvió a emerger tras la presentación del Presupuesto 2027 elaborado por el Ministerio de Economía. El texto incluyó modificaciones en las partidas para discapacidad que no formaban parte de las conversaciones previas encabezadas por Menem en la Cámara de Diputados.

En respuesta, la presidencia de la Cámara baja rehusó convalidar la exigencia del Palacio de Hacienda de forzar un dictamen con mayor margen fiscal y obligó a aceptar un proyecto consensuado. A este cruce se sumó el freno al proyecto de Soberanía Nacional impulsado por Santiago Caputo.

El asesor presidencial apuntó en redes sociales contra la bancada oficialista: «Tenemos un par de pelotudos locales que por rencillas menores o problemas de ego quieren bloquear la ley Malvinas».

El impacto en los mercados y la respuesta de Javier Milei

La inestabilidad política tiene un correlato inmediato en las cotizaciones financieras. Un informe de la consultora 1816 midió la probabilidad de reelección de Javier Milei implícita en la cotización del bono soberano AO28:

Bono a US$ 40: La probabilidad de reelección cayó del 92% al 81% en los últimos tres meses.

La probabilidad de reelección cayó del en los últimos tres meses. Bono a US$ 60: La proyección retrocedió del 87% al 71% .

La proyección retrocedió del . Bono a US$ 80: El indicador descendió del 75% al 43%.

En cuanto a la actividad, la economía registró en agosto un leve avance del 0,1%. Proyecciones del economista Fernando Marull prevén un crecimiento del PBI del 1% para 2026 y una inflación para octubre estimada entre el 1,8% y el 1,9%.

El jefe de Estado defendió el rumbo de su programa económico frente a las críticas: «El equilibrio fiscal y cuasifiscal lo terminé en seis meses. La inflación viaja al 30% anual y la economía está creciendo. Sobrecumplí con todas las promesas».

El movimiento de Patricia Bullrich y el reclamo por la Corte Suprema

En el tablero electoral, la publicación de un video por parte de la senadora Patricia Bullrich reavivó las especulaciones sobre sus aspiraciones presidenciales para 2027, generando malestar en la Mesa Política oficialista. Sectores parlamentarios destacan que la legisladora fortalece vínculos con bloques del PRO y la UCR en la Cámara alta.

Por su parte, gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) solicitan al Ejecutivo completar las vacantes de la Corte Suprema y destrabar el pliego de Ariel Lijo, con la intención de resolver planteos judiciales vinculados a sus mandatos provinciales.

En el frente judicial, el Ministerio de Justicia busca agilizar el tratamiento de pliegos para fiscalías y defensorías. En la Comisión de Acuerdos del Senado, Karina Milei impulsa la postulación de la diputada neuquina Nadia Márquez para presidir ese cuerpo clave en la revisión de pliegos judiciales.