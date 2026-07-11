Aluminé: renovarán el sector de internación del hospital

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, recorrió esta semana el hospital de Aluminé, para relevar el estado de avance de la segunda etapa de la obra, que contempla la renovación integral del sector de internación.

«El hospital de Aluminé es un hospital que tiene que crecer, y la indicación del gobernador Rolando Figueroa es que estemos en territorio. Por eso estuvimos recorriendo y viendo los avances», señaló Regueiro. Agregó que al analizar la localidad y el estado actual del establecimiento «se entiende por qué tenemos que avanzar».

El ministro recordó que el año pasado, durante una recorrida junto al gobernador, se relevaron las instalaciones y se definió incluir esta obra entre las prioridades sanitarias de la provincia, «para que esta comunidad tenga el hospital que se merece» y se pueda dar respuesta a toda la región, considerando que Villa Pehuenia también deriva pacientes a ese efector.

Una obra por etapas

La intervención actual corresponde a la segunda etapa del proyecto y abarca 1.500 metros cuadrados.

En una primera instancia ya se había concretado la inauguración de la guardia, el laboratorio y el sector de rayos, además de la renovación completa del equipamiento.

Ahora el trabajo se concentra en el área de internación, con el objetivo de liberar la internación histórica y trasladarla a un nuevo sector que avanza a buen ritmo.

La obra contempla planta baja y planta alta, con espacios administrativos y consultorios que apuntan a mejorar el acceso de la comunidad al hospital.

Según destacó Regueiro, el objetivo es doble: mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud y, al mismo tiempo, elevar la calidad de habitabilidad e internación para los pacientes.

El hospital se encuentra en la zona centro de la provincia, en lo que ahora se conoce como región Pehuén, e incluye las localidades de Zapala, Las Lajas y Villa Pehuenia-Moquehue.