Antes de $LIBRA, Javier Milei también estuvo en medio de otra estafa con criptomonedas: su pasado con CoinX

Javier Milei no puede escapar de la reciente polémica que surgió luego de conocerse que promocionó a una plataforma denunciada por estafa con criptomonedas. Ahora se reveló que antes $LIBRA, el presidente tuvo un affaire con otra plataforma similar conocida como CoinX en 2021.

En cuestión de horas, las críticas hacia Javier Milei crecieron enormemente. Si bien el presidente ordenó una investigación, la oposición aseguró que pedirá un juicio político por esta falla ya que aseguran que a raíz de su recomendación, miles de personas fueron estafadas por el proyecto cripto llamado Viva la Libertad Project, cuyo token -$LIBRA- tuvo un desplome abrupto.

Esta situación sacó a reflote otro antecedente que el presidente tuvo en sus épocas de diputado.

En 2021 Milei también activó sus redes sociales para promover CoinX, una plataforma que prometía grandes rendimientos. Pero al igual que $Libra, esta fue denunciada por estafa y Milei fue fuertemente criticado.

Coinx, el otro antecedente de Javier Milei con criptomonedas

En aquel entonces, el mandatario aseguró que CoinX podría ser una solución financiara para los argentinos y según lo informado en Página 12, Javier Milei publicó: «Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionado la manera de inversión para ayudar a los argentinos escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles Coinx World de parte mía así los asesoran con lo mejor!».

Después de un año, en 2022, la Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió sus operaciones y esto provocó millones de pérdidas en sus usuarios. En 2023 la empresa terminó siendo denunciada por supuesto fraude y ese mismo año, la Policía Federal allanó 23 oficinas y domicilios de la firma en la Ciudad de Buenos, la provincia y en la capital de Santa Fe donde detuvieron a cuatro personas.

Las críticas también apuntaron a Javier Milei, pero él se desligó en una entrevista y dijo que solo dio una opinión sobre la plataforma: «A mí la gente de Coinx me llamó y me pidió una opinión profesional. Les pedí que me mostraran cómo funcionaba el negocio, para básicamente conocer qué es lo que hacían. Ellos tomaban plata, con eso compraban títulos en dólares y con esa devaluación que se generaba te pagaban tasas en pesos muchas más altas que las que te pagaba el mercado, que te las regulaba el Banco Central. Eso, además, les permitía tener fondeo para invertir en la granja de cripto que tenían, y ahí generaban criptomonedas y tenían más plata».

Tras brindar esta explicación, aseguró: «En ese sentido el negocio no tenía ningún problema«. Pero luego agregó: «Ellos montaron ese negocio, que tenía esas características y yo dejaba claro de dónde salía y cómo funcionaba».

Para Milei el negocio «estaba bien armado», sin embargo reconoció que el problema se presentó cuando la plataforma «no quiso modificar cuestiones» que él les marcó y por eso decidió «no seguir haciendo cosas con ellos».