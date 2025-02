Diego Santilli respaldó a Javier Milei por la polémica con $LIBRA: «Lo quieren sacar y no lo vamos a permitir»

Javier Milei quedó envuelto en una fuerte polémica tras promocionar una criptomoneda conocida como $LIBRA la cual fue denunciada por estafa. El mundo de la política y la sociedad estalló en críticas, pero también hubo quienes defendieron al mandatario como es el caso del diputado del PRO, Diego Santilli.

El diputado del PRO se pronunció en las últimas horas para respaldar al presidente argentino luego de que Unión por la Patria anunciara un pedido de juicio político en su contra por promocionar una criptomoneda de la empresa KIP Protocol que se desplomó pese a que Javier Milei se disculpó por lo ocurrido.

En este sentido Diego Santilli en comunicación Radio Rivadavia, expresó: «Quieren sacarlo, meterle un juicio político y eso no lo vamos a permitir». Seguido de ello, el legislador destacó a Javier Milei por no quedarse en silencio y manifestó: «El Presidente reconoció lo que pasó, dio la cara, no se escondió, explicó y tomó las medidas que tenía que tomar. Hizo todo lo que tiene que hacer un presidente que siempre puso la cara y habla con la verdad».

Sobre la iniciativa de impulsar un juicio político contr a el mandatario libertario por «generar pérdidas millonarias» en empresarios que invirtieron en la cripto $Libra, el diputado fue firme al sentenciar que «no va a pasar».

Diego Santilli contra Unión por la Patria por querer llevar a juicio político a Milei

Diego Santilli arremetió fuertemente contra la oposición y el bloque que expresó que quiere llevar sa juicio político a Javier Milei. En medio de sus declaraciones, criticó: «Es llamativo que aquellos que se afanaron las rutas, las cloacas, los hospitales, los patrulleros, durante los últimos 16 años vienen a darte clases de moral y ética. Por eso es la indignación».

En la misma línea, alertó: «Se paran en el medio y empiezan a hablar de lo que ellos no hicieron, no pusieron la cara, se escondieron y destruyeron la Argentina. Esa es la indignación que tengo y no se puede entender».

«Están todo el tiempo viendo, porque lo que no pudieron ganar en las urnas, intentan sacar de la cancha a un presidente que estabiliza a la economía, que toma el toro por las astas, que empieza a discutir los temas que tenemos que discutir y a resolverlo y lo que quieren hacer es meterle una zancadilla», agregó.

Santilli asegura el presidente accionó como «una persona de bien» al mostrar disposición y solicitar que se impulse una investigación al respecto y reiteró: «No se esconde, habla, no se guarda».

Diego Santilli apuntó contra Cristina Kirchner

Luego de pedirle al Gobierno que no modifique el rumbo tras esta situación, Santilli arremetió contra Cristina Kirchner y cuestionó las críticas de la expresidenta hacia Javier Milei.

«Nunca en la historia se vio algo semejante a lo que hizo ella. Nos dejaron 54% de pobreza, destrucción de la cultura del trabajo, de la educación, de los valores de la cultura de la libertad. Un gobierno como el suyo que dice el delincuente es una víctima está trastocando todos los valores, las ideas», apuntó.

Con estos dichos, sostuvo sus críticas que ya había expresado el sábado pasado en sus redes sociales al escribir: «Los ladrones piensan que TODOS son de su misma condición. Lamento decirles que NO. Se van a quedar con las ganas de voltear al Presidente, muchachos».