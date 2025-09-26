Anuncian nuevas obras en Sierra Grande con fondos del VMOS

La Comisión Evaluadora de Proyectos del Poder Ejecutivo analizó nuevas propuestas presentadas por el municipio de Sierra Grande que serán financiadas con fondos petroleros.

Entre los últimos proyectos que se presentaron figuran la adquisición de juegos saludables, la ampliación del cementerio local y obras de mejoramiento en espacios públicos. Además, el municipio dispone de un remanente de 400 millones de pesos que permitirá ampliar acciones en materia de servicios y desarrollo local.

La administración de Roxana Fernández ya había presentado otras iniciativas que ya tienen convenios firmados y se encuentran en proceso de licitación por más de 570 millones de pesos destinados a la compra de equipamiento vial, recambio de luminarias, obras de asfalto y la ampliación del cementerio, entre otras acciones.

La Provincia hizo efectivo el pago de 483 millones de peso destinados a la licitación pública para adquirir equipamiento vial, que se suma a los pagos realizados para la obra de recambio de luminaria LED en Sierra Grande y Playas Doradas, por 89 millones.