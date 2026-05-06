Quién reemplazará a Nicolini: ya hay ganador del concurso para juez en Zapala

Ezequiel Signorile ganó el concurso para cubrir el cargo de juez procesal administrativo del interior, con asiento de funciones en Zapala.

El puesto quedó vacante en 2023, tras la renuncia de Matías Nicolini que asumió como ministro de Seguridad del gobierno de Rolando Figueroa.

El candidato es abogado relator en la Oficina de Atención al Público y Gestión de Zapala. Salvo el consejero Eduardo Sepúlveda (representante de los abogados) que le otorgó 18 puntos en la entrevista, el resto le asignó la máxima calificación que puede recibir un postulante en esta etapa: 20 puntos.

Esto le permitió ubicarse primero en el orden de mérito definitivo con 58,16 de puntaje total: 6,45 por antecedentes, 32 en la evaluación técnica y 19,71 en la entrevista.

En segundo lugar quedó la abogada Angela Cuevas Sebastiano con 57,89 puntos. Ya había competido en la primera convocatoria, que fracasó por qué la Legislatura rechazó designar al ganador. El Consejo decidió abrir un nuevo concurso.

En el fuero procesal administrativo tramitan las demandas que se inician contra el Estado (provincial o municipal), o en las que está involucrado, como la estafa con planes sociales por ejemplo.

«Un control de la administración»

Signorile tiene 39 años y nació en Zapala. Estudió derecho en la UBA. Se recibió en 2010, según lo que contó en la entrevista del Consejo.

Hasta 2013 ejerció la profesión de manera liberal en un estudio jurídico en Buenos Aires. Ocupó el cargo de prosecretario para el juzgado de Familia y Juicios Ejecutivos durante dos años y luego como secretario. En 2023 obtuvo el puesto de relator de Cámara de Apelaciones del interior.

Dijo que el juzgado para el que está concursando registra un atraso de 32 sentencias definitivas. «Es un número que para el volumen que manejamos en la Cámara, o lo que se maneja en un juzgado civil o de familia o laboral, luce reducido», afirmó.

Sostuvo que son resoluciones «díficiles de estandarizar». «Llevan un poco más de tiempo» elaborarlas, indicó. Planteó que se pueden dictar «a razón de una sentencia y media por semana, dos, (lo que) posibilitaría sacar ese atraso» en cuatro o cinco meses.

Propuso ir «al interior del interior» y realizar audiencias en los juzgados de Paz. La competencia que tiene abarca todo el territorio, salvo la primera circunscripción (lo que hoy sería las regiones Confluencia-Vaca Muerta).

Aseguró que el rol del juez administrativo está «condicionado por la intervención del interés público, en el sentido de ser garante de todos los procedimientos que tienden a contemplar ese interés. Es un rol muy trascendental, por qué en definitiva ha sido interpretado como un control de la administración».

«Supervisa los procedimientos y la legalidad, no suple la voluntad de la administración», agregó Signorile.

Consultado sobre cómo intervendría en una causa de interés político respondió que adoptaría una postura «conservadora». Remarcó que las consultas las tramitará a través del área de prensa.

En cuanto a la imposición de astreintes (multas) a funcionarios públicos, opinó que «son necesarios ante un incumplimiento demostrado», pero que no lo haría ante el primero sino luego de reiteradas infracciones.

Los fallos de este fuero son revisados directamente por el Tribunal Superior de Justicia.