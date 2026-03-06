Tras rechazar el pliego de una candidata a jueza en Neuquén, el oficialismo defendió no dar los motivos

¿Por qué Tamara Zabalegui no fue designada jueza civil de Neuquén si había ganado el concurso? Las legisladoras y los legisladores no explicaron los motivos del rechazo y tampoco están obligados a hacerlo. Para el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Ernesto Novoa, que además es jefe de la bancada oficialista, dar esas razones podría ponerlos en riesgo.

«Los diputados están cuatro años en ejercicio de sus funciones, no es un cargo perpetuo, pero termina el mandato y después son ciudadanos comunes, sin ningún tipo de prebenda ni inmunidad. Imagínese si un diputado da los motivos y lo hace público queda en una situación totalmente indefensa para quien después va a ser juez», afirmó a Diario RÍO NEGRO.

La Constitución de Neuquén establece que un candidato a juez debe ser seleccionado por el Consejo de la Magistratura, a través de un concurso de antecedentes y oposición. Una vez que lo designan tiene que sortear una segunda instancia: lograr acuerdo legislativo. Esto significa que necesita reunir una mayoría de votos.

Según la interpretación de Novoa, que fue policía provincial y es abogado, el convencional constituyente «sabiamente» eximió a los diputados de justificar un rechazo, por qué una vez que finalizan los mandatos van a estar «expuestos» y «enfrentados» a «una persona con mucho poder, que va a poder disponer de su libertad y su patrimonio».

«No es un capricho del legislador», agregó.

Consultado sobre los mecanismos vigentes para controlar este «poder ilimitado», Novoa respondió: «¿Cuántos jueces usted me puede nombrar que fueron a un jurado de enjuiciamiento?», «en el universo de la cantidad de funcionarios judiciales son muy pocos».

El MPN presentó en 2024 un proyecto en el que proponía argumentar el voto negativo a las designaciones judiciales. «Nos parece injusto la respuesta del no y no fundamentarlo. Es ni más ni menos que aportar con esta modificación a la calidad institucional, a la calidad democrática», sostuvo entonces el autor de la iniciativa, Gerardo Gutiérrez.

Puntaje y votos

Zabalegui tiene 45 años y es oriunda de Neuquén. Se desempeña en el fuero de Juicios Ejecutivos. Ganó el concurso con un total de 65,51 puntos. Obtuvo una calificación casi perfecta en la evaluación técnica: 38 de un máximo de 40 puntos.

La entrevista que le realizaron el martes pasado en la comisión de Asuntos Constitucionales duró siete minutos.

Las únicas dos preguntas que recibió fueron del diputado oficialista, Francisco Lepore (Avanzar). La primera referida al caudal de trabajo que tiene el juzgado para el que se postuló (la vacante de Elizabeth García Fleiss). Aseguró que tiene un atraso de 80 autos de sentencia. La segunda, sobre su conocimiento del nuevo código procesal civil que se pondrá en marcha en agosto. Manifestó que estaba cursando la diplomatura en el estudio del procedimiento que dicta Gustavo Calvinho.

«No me atrevo a hacer ninguna opinión porque creo que las leyes muestran el temple cuando empiezan aplicarse», planteó.

Según lo que pudo reconstruir Diario RÍO NEGRO ese día habilitaron el pase al recinto, pero estaba dando vueltas el rumor de que no iban aprobar la designación.

El pliego tuvo 22 votos negativos de Comunidad y sus aliados, que incluye al MPN. Los ocho positivos vinieron del flamante interbloque (menos el radical César Gass), Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) y Unión por la Patria.

Como ya sucedió con otros nombramientos, Gutiérrez votó en silencio para que Zabalegui no sea designada. Su iniciativa está sepultada en la comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento.

«Tiene que haber un por qué y, si es confesable, díganlo públicamente en este lugar«, reclamó Darío Martínez en el recinto (UP). Mencionó que esta práctica desalienta las postulaciones, ya que nadie sabe «quién llamó», «quién operó».

Lepore, no utilizó la justificación de Novoa, sino que remarcó que la Legislatura «no es una escribanía». «Acá voy a evaluar cómo se me ocurra cada vez que venga un pliego de un funcionario judicial, por la positiva o por la negativa, y está en mi facultad fundar o no mi voto mientras eso no se modifique», señaló.

El diputado Claudio Domínguez (MPN), que en su momento adhirió a la iniciativa de Gutiérrez, subrayó que puede haber un candidato a fiscal en el interior, por ejemplo, «brillante, lo que le preguntes te lo contesta» pero «no recorre el territorio». «Y bueno yo no lo voy a votar, por qué no es el perfil«, enfatizó.

En segundo lugar en el concurso quedó Laura Kremer, asistente jurídica del juzgado civil 3. Cosechó 60,31 puntos. El Consejo de la Magistratura debe decidir si envía su pliego o abre una nueva convocatoria.