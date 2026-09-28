La confianza en el Gobierno de Javier Milei cayó 5,9% en septiembre y tocó el piso de la gestión: el interior sigue arriba

El Índice de Confianza en el Gobierno registró en septiembre una baja del 5,9% mensual y se ubicó en 1,94 puntos en una escala de 0 a 5. El resultado borró el repunte de agosto, cuando el indicador había subido 6,4%, y devolvió a la gestión de Javier Milei a su nivel más bajo desde el inicio del mandato.

El índice es elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) sobre un relevamiento telefónico de Poliarquía Consultores a 1.000 personas de 39 localidades, realizado entre el 1 y el 9 de septiembre.

Según el informe, el ICG acumula una caída del 21,4% desde fines de 2025. Sin embargo, ese deterioro se concentró entre enero y mayo: desde entonces el indicador oscila en torno a los 2 puntos, con movimientos que la propia universidad considera modestos y compatibles con el margen de error de la encuesta. El promedio de la gestión desciende a 2,34 puntos, su registro más bajo.

El interior sigue al frente, pero pierde ventaja

El interior del país volvió a mostrar el mayor nivel de confianza, con 2,06 puntos, aunque fue también la zona que más retrocedió: -8,4% respecto de agosto. En el Área Metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires bajó a 1,84 puntos (-4,2%), mientras que el Gran Buenos Aires se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,72 puntos (+0,2%).

El resultado achica la diferencia territorial que había marcado la medición anterior. En agosto, la confianza en el interior superaba en casi un 31% a la del Conurbano; en septiembre, esa brecha se redujo a cerca del 20%.

Índice de Confianza en el Gobierno Argentina · UTDT–Di Tella · escala 0 a 5 1,94 ▼ -5,9% Mes de gestión 33 Acum. 2026 -21,4% Prom. gestión 2,34 IC 95% 1,81 a 2,06 Por zona Por presidencia Componentes Expectativas Valores del Índice de Confianza en el Gobierno, septiembre de 2026. Fuente: Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella — relevamiento de Poliarquía Consultores (septiembre 2026). Escala de 0 a 5.

Todos los componentes en baja

A diferencia de agosto, cuando cuatro de los cinco pilares del índice habían mejorado, en septiembre los cinco registraron descensos. La mayor caída se dio en la preocupación por el interés general, que retrocedió 12,3% hasta 1,50 puntos, seguida por la evaluación general del Gobierno, que bajó 9,3% a 1,60 puntos.

Con caídas menores, la capacidad para resolver problemas se ubicó en 2,20 puntos (-4,0%), la eficiencia en 1,94 puntos (-3,5%) y la honestidad de los funcionarios en 2,45 puntos (-2,9%), que sigue siendo el componente mejor valorado.

La comparación con mandatos anteriores

En el mes 33 de su gestión, el 1,94 de Milei se ubica por debajo de lo que obtuvo Néstor Kirchner en el mismo momento (2,62), pero por encima de Cristina Fernández de Kirchner en su primer mandato (1,77), Mauricio Macri (1,75), Cristina Fernández de Kirchner en su segundo período (1,71) y Alberto Fernández (1,23).

Quiénes explican la caída

Los mayores retrocesos del mes se concentraron en tres segmentos: los jóvenes de 18 a 29 años, que igual siguen siendo el grupo con mayor confianza (2,30 puntos; -17,9%); las personas con nivel terciario o universitario (1,94; -14,4%); y quienes afirmaron que ellos o sus familias fueron víctimas de un delito en el último año (1,41; -17,4%).

En sentido contrario, la confianza subió 15,5% entre quienes completaron el nivel secundario, que alcanzaron 2,02 puntos y pasaron a ser el grupo educativo con mayor respaldo.

La brecha de género se amplió levemente a 0,57 puntos: el ICG entre los hombres fue de 2,19 (-3,0%) y entre las mujeres cayó a 1,62 (-9,2%).

Las expectativas, otra vez determinantes

Como en los meses anteriores, la confianza en el Gobierno depende fuertemente de cómo se proyecta la economía. Entre quienes creen que la situación mejorará en el próximo año, el ICG llega a 4,03 puntos; entre quienes esperan que siga igual, se ubica en 2,40; y entre quienes anticipan un empeoramiento, apenas alcanza 0,38 puntos.