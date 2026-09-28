«No somos manada»: Javier Milei blinda la interna con Patricia Bullrich y viaja a la Argentina Week en busca de inversiones

El presidente Javier Milei enfrenta una semana de doble desafío político y económico. Mientras en el plano local busca abroquelar a sus aliados en el Congreso para sancionar el Presupuesto 2027 y eliminar las PASO, en el plano internacional liderará una comitiva que incluye a once gobernadores con destino a Francia.

Según la agenda que confirmó Diario RÍO NEGRO, el mandatario participará de la Argentina Week en París, donde mantendrá una reunión privada con Emmanuel Macron e intentará destrabar millonarias inversiones energéticas para la región patagónica.

Resumen de la gira europea y la comitiva patagónica:

Inversiones energéticas: Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck negociarán cara a cara con líderes corporativos globales por el megaproyecto Argentina LNG y la producción de urea vinculada a Vaca Muerta.

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck negociarán cara a cara con líderes corporativos globales por el megaproyecto Argentina LNG y la producción de urea vinculada a Vaca Muerta. Cumbre bilateral: el jueves a las 18:50, Milei se reunirá a solas con Emmanuel Macron en medio de las tratativas internacionales para la compra de tres submarinos.

el jueves a las 18:50, Milei se reunirá a solas con Emmanuel Macron en medio de las tratativas internacionales para la compra de tres submarinos. Frente político: el Gobierno logró contener los desmarques públicos de Patricia Bullrich para garantizar la unidad del bloque aliado legislativo antes de cruzar el Atlántico.

El detalle de las inversiones que busca Javier Milei en la Argentina Week y que tienen impacto en la Patagonia

La comitiva que desembarcará en la Argentina Week tiene un fuerte peso de las provincias. Entre los once mandatarios provinciales que viajan se destacan los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck. El objetivo principal de ambos líderes patagónicos es consolidar el interés del sector petrolero y gasífero.

Durante las mesas sectoriales dialogarán con directores ejecutivos del más alto perfil, como Marcos Bulgheroni (Pan American Energy) y Egbert Laege (SEFE Group). El principal atractivo de la cumbre es el megaproyecto Argentina LNG, una iniciativa que proyecta desembolsos de hasta USD 7.000 millones para 2027 con financiamiento del banco estadounidense EXIM, destinado a crear una ruta global de comercio de gas licuado.

Además, la exposición incluirá un proyecto para producir urea asociado a la enorme capacidad de procesamiento de Vaca Muerta. Esta mesa contará con la presencia de Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Fabrizio Di Amato (Tecnimont), bajo la atenta mirada de los máximos directivos de gigantes como Total Energies, YPF y ENI.

¿Por qué la reunión con Macron es decisiva para la Armada Argentina?

El punto de mayor peso institucional ocurrirá el jueves a las 18:50, cuando el jefe de Estado cruce las puertas del Palacio del Elíseo para una reunión a solas con el presidente francés, Emmanuel Macron. Luego, se sumará el resto de la delegación oficial integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y ministros como Luis Caputo y Diana Mondino (Cancillería).

El diálogo bilateral llega en un momento crítico para la defensa nacional: el Gobierno analiza la compra de tres submarinos convencionales. Esta operación figura en el proyecto de Presupuesto 2027, el cual autoriza al ministerio a tomar un préstamo internacional de hasta USD 2.300 millones para concretar la adquisición.

Las ofertas principales que están sobre la mesa son dos: el modelo Scorpene de la francesa Naval Group, que corre con ventaja, y el modelo 212 de la alemana TKMS. La charla directa con Macron resulta vital para la estructura financiera de la operación, ya que la administración francesa podría aportar garantías de crédito de gran escala.

Qué dijo el oficialismo sobre la interna con Patricia Bullrich

Antes de subirse al avión presidencial, la mesa chica de La Libertad Avanza tuvo que ordenar la tropa. El oficialismo trabajó contra reloj para limar asperezas con la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, quien había marcado fuertes diferencias con la Casa Rosada en los últimos días. En el Gobierno descartan cualquier ruptura y priorizan sumar votos para la reforma electoral.

“Patricia tiene olfato político. Es una tiempista. Ganó una elección con todo en contra y Milei se lo reconoce. No la confronta. Le responde y explica todo”, confió un funcionario que conoce de cerca las negociaciones. Con el clima más pacificado, la mesa política volverá a reunirse con plantel completo este martes a las 13.

Para blindar el espacio, el propio Presidente bajó el tono del conflicto durante una entrevista televisiva. “Lo liberales no somos manada. Hay distintas miradas y nos permite componer una estrategia mejor. ¿Qué tiene de malo?”, justificó el mandatario.

¿Cuál es el cronograma completo del Presidente en la Argentina Week?

La agenda oficial de Milei iniciará el martes 29 con una parada previa en el Palacio Libertad (ex CCK), donde la Legislatura porteña declarará ciudadano ilustre al polista Adolfo Cambiasso. A las 22 emprenderá su vuelo hacia Europa para aterrizar en la capital francesa el miércoles a las 13 (hora local) y asistir directamente al cóctel de bienvenida de la Argentina Week.

El jueves será la jornada internacional más intensa. A partir de las 5:30 de nuestro país (10:30 de París), el Presidente expondrá en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí ahondará sobre la transformación macroeconómica y las oportunidades de inversión en el país.

Finalmente, el viernes a las 10 asistirá a la ceremonia del Paris Economic Forum en la sede del Automóvil Club de Francia, donde recibirá una prestigiosa distinción internacional. A las 14:30 participará del cierre del evento y, a las 18, abordará el vuelo de regreso para aterrizar el sábado a las 10 de la mañana en la pista de Aeroparque.