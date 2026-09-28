Argentina Week: con agenda confirmada, Milei exhibirá apoyo político local en París en medio de la búsqueda de inversiones

Corresponsalía de Buenos Aires.- Un amplio segmento del poder político de la Argentina desembarca esta semana en Francia para promover inversiones. El presidente, Javier Milei, junto a buena parte de su gabinete de ministros y más de la mitad de los gobernadores del país, desarrollarán en París una nueva edición del Argentina Week.

La lista de mandatarios que acompañarán al jefe de Estado está conformada, básicamente, por quienes mostraron mayor afinidad con la administración libertaria y aparecen como respaldo de gobernabilidad ante las turbulencias que puede ofrecer el año electoral.

Ellos son: Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut). A ellos se suma el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Al observar la lista existe una estrecha coincidencia con las reuniones que mantuvo la última semana el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Casa de Gobierno y con el giro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Salvo Jorge Macri, el resto de los gobernadores pasaron por el despacho de Santilli entre el lunes 21 y el viernes 25.

La comitiva gubernamental a Francia es extensa. Junto a Milei viajarán su hermana, Karina; el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Modernización, Federico Sturzenegger; de Justicia, Juan Bautista Mahíques; y de Salud, Mario Lugones.

También forman parte de la delegación el CEO de YPF, Horacio Marín; el viceministro de Economía, José Luis Daza; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. A ellos se suma el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

La agenda semanal del presidente también involucró otros hechos relevantes. Antes de partir, encabezó la ceremonia de distinción de ciudadano ilustre por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a Adolfo Cambiasso. Allí se mostró con la referente libertaria porteña Pilar Ramírez, quien aspira a disputarle la jefatura de gobierno porteña a Jorge Macri.

A su vez, Milei envió el viernes a la senadora Patricia Bullrich a reemplazarlo en el cierre del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, dado que estará en pleno vuelo de regreso a Buenos Aires. El dato no es menor, luego de las diferencias públicas de Bullrich la designación busca de desalentar las especulaciones sobre un distanciamiento y al mismo tiempo es una prueba de confianza.

De Roberto Pico.

La agenda completa de Milei en París

La actividad oficial en la capital francesa despliega una hoja de ruta con reuniones bilaterales, foros económicos y rondas de negocios. El miércoles 30 de septiembre la comitiva abre su itinerario con un cocktail y cena de bienvenida en la Embajada argentina, de la cual forman parte los ministros, los gobernadores y los principales empresarios del país.

El jueves 1° de octubre marca la jornada central del evento en el Château de la Muette, sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A las 05:30 (hora argentina), el mandatario pronuncia las palabras de apertura bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”.

El programa académico contempla paneles específicos sobre la transformación macroeconómica, energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología, junto con un bloque estratégico dedicado al escenario internacional y una exposición sobre la desregulación de la economía nacional. En estos debates participan Patrick Pouyanné (CEO de TotalEnergies), Gary Nagle (CEO de Glencore), Héctor Grisi (CEO de Santander), Margarita Louis-Dreyfus (presidenta de Louis Dreyfus Company) y Horacio Marín (CEO de YPF).

A las 13:50, el Jefe de Estado mantiene la reunión privada con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, y a las 15 asiste a la recepción que el líder francés ofrece a toda la delegación oficial.

El viernes 2 de octubre la agenda abarca varios frentes simultáneos. Por la mañana se realizan encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial enfocados en el talento argentino y las oportunidades de inversión. En paralelo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) alberga una cumbre sobre petróleo, gas, minerales críticos y sector nuclear con las máximas autoridades del organismo, la presencia de 13 gobernadores, los secretarios Daniel González, Federico Ramos Nápoli y María Tettamanti, y los empresarios Alejandro y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Jerome Precresse (Río Tinto) y Olivier Hahn (Total).

En la misma jornada, entre las 11:00 y las 14:00, la Cámara de Comercio Internacional (ICC) lleva a cabo una mesa redonda sobre el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, la seguridad jurídica, la agroindustria, las cadenas globales de valor y el arbitraje internacional.

De forma simultánea, el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel recibe el «Argentina B2B Week (Seafood Edition France)», donde 15 empresas pesqueras nacionales desarrollan 165 reuniones de negocios para posicionar en el mercado europeo productos del Atlántico Sur como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina. El cierre de las actividades oficiales incluye la entrega de un reconocimiento al presidente Javier Milei por parte del Paris Economic Forum.