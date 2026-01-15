ARSA pidió un 30% de aumento: cómo será el impacto en la boleta si se aprueba la suba

Aguas Rionegrinas solicitó un aumento promedio del 30% en el servicio agua potable y cloacas para todas las ciudades donde presta el servicio, que tendrá un impacto de unos 3.600 pesos mensuales en la tarifa mínima por los dos servicios.

El proceso de revisión extraordinaria de la tarifa quedó habilitado esta semana mediante la resolución 06/2026 del Departamento Provincial de Aguas que habilitó un período de 15 días para que los usuarios formulen observaciones a la solicitud de la empresa proveedora del servicio, para definir en un mes más si concede el aumento de manera total o parcial o en su defecto si es rechazado.

En este proceso de actualización no hay audiencia pública prevista porque se trata de una reajuste por incrementos generados por la inflación, pero sí se deberá realizar ese procedimiento de participación ciudadana cuando se realice la revisión ordinaria que se motiva en la modificación de la estructura de costos, explicó a RÍO NEGRO el presidente de ARSA, Javier Iud.

Cómo será el incremento en el agua y cloacas

Según el ejecutivo, si el DPA autoriza el aumento del 30% pretendido, en la tarifa mínima de agua potable que oscila en los 7.500 pesos mensuales (con un consumo menor a 30 m3) la suba será de 2.250 pesos apróximadamente. Es decir que por mes, la factura tendrá un costo con IVA de unos 9.750 pesos.

El aumento solicitado por ARSA implica una actualización en el agua potable y en el servicio de cloacas, que no se aplica en todos los usuarios porque hay barrios que no cuentan con la prestación y también ciudades que tienen otro prestador como el caso de Bariloche donde el saneamiento está en manos de la Cooperativa de Electricidad Bariloche.

Con los dos servicios el impacto en la factura oscilaría entre 3.600 y 3.700 pesos mensuales, según estimaciones de la empresa que pidió una suba cercana a la inflación anual.

«Mantener el equilibrio económico-financiero»

El DPA en su resolución de apertura del proceso señaló que ARSA solicitó el incremento para “mantener el equilibrio económico-financiero del contrato vigente” y consideró habilitado el procedimiento formal.

Los usuarios pueden consultar la documentación presentada por la empresa en las oficinas de la compañía en cada una de las ciudades donde cuenta con sedes y tienen 15 días corridos para realizar las presentaciones que consideren “en salvaguarda de sus derechos”.

El DPA se otorgó un plazo de 30 días corridos a partir del vencimiento del emplazamiento otorgado a los usuarios, es decir que hacia fines de febrero o principios de marzo se conocerá la resolución y el incremento autorizado.