El lago Nahuel Huapi tiene una de las cotas más bajas desde 1983

La baja cota del lago Nahuel Huapi es evidente este verano. En la playa de Bahía Serena, aparecen los rastros de esta bajante. Foto. Chino Leiva

Las condiciones de sequía en Bariloche que se avizoran desde el invierno con una temporada de escasas nevadas, se reflejan en un informe hidrológico de Río Negro que evidencia que la cota del lago Nahuel Huapi tiene en la actualidad el segundo nivel más bajo de las últimas cuatro décadas y un 43% menos de precipitaciones respecto de la media anual.

El informe del Departamento Provincial de Aguas (DPA) concluyó que la zona de Bariloche presenta registros clasificados como secos y niveles hidrométricos del lago Nahuel Huapi, el principal espejo de agua de la ciudad, que por sus condiciones durante el 2025, se encuadran como “seco y extra seco”.

El estudio analizó condiciones meteorológicas e hidrológicas de la Provincia, con distintas fuentes de información técnica, incluso imágenes satelitales, y se realizaron proyecciones para este 2026, de manera orientativa, con condiciones de precipitaciones de normal a inferior a lo normal para el primer trimestre, con temperaturas superiores a lo normal.

La cota actual del lago es de 767.96 msnm, medida el 7 de enero. Foto: Chino Leiva

Los principales indicadores para Bariloche son la condición de altura del lago Nahuel Huapi que tuvo en el 2025 niveles medios mensuales dentro de la clasificación de “seco” acentuándose hacia “extra seco” durante los últimos meses.

Los técnicos indicaron que al evaluar la condición actual del nivel del lago Nahuel Huapi, en relación a valores medios y mínimos absolutos registrados para el período que va de enero de 1983 a enero de 2026, se identificó que la cota actual del lago –medida el miércoles 7 de enero- es de 767.96 msnm, encontrándose 0.86 m por debajo del nivel medio histórico del mes de enero. La cota media es de 768.82 msnm

Esa cota está levemente por encima (0.14 m) del nivel mínimo absoluto registrado en la serie histórica del mismo mes, que fue de 767.82 msnm.

Las precipitaciones en 2025 fueron un 43% menos que la media anual

Otro indicador relevante que determinó el informe destaca que en Bariloche se registró un 43% menos de precipitaciones anuales respecto del valor medio. Es decir que en todo el año se registró un total de 447.9 milímetros, siendo el valor medio de 790.9 milímetros.

Otros años que se han registrado valores de precipitación anual similares fueron en 1998 cuando se llegó al registro más bajo con 407.9 milímetros de lluvia durante todo el año y 2021, con 411 milímetros.

“El análisis reveló un patrón espacial heterogéneo de anomalías de precipitación en la región para el período enero-diciembre de 2025”, señala el informe, que implementó la metodología basada en el cálculo del Índice de Precipitación Estandarizado simplificado, y remarcó que existieron “precipitaciones por debajo de los valores históricos esperados para este período del año”.

Destacó además que las cuencas de los ríos Neuquén y Limay, que alcanzan también a la provincia de Neuquén, tienen la mínima histórica de precipitaciones.

En la zona de El Bolsón, el sistema de riego de Mallín Ahogado (aporte de arroyos naturales y canales alimentados por el trasvase que se realiza desde el arroyo Pedregoso a través del canal de Luden) presentó caudales “muy por debajo de los valores medios normales”.

Para graficar esa situación, el estudio puntualizó que en el arroyo Carrasco, que es un aporte importante del canal Secundario 3, se midió un caudal 3,4 metros cúbicos por segundo cuando el promedio para el mes de enero es de 10 metros cúbicos por segundo.

A modo de recomendaciones, el estudio del DPA planteó reforzar el uso eficiente del recurso hídrico; realizar preparaciones para intervenir bocatomas (abastecimiento de agua potable, riego, etc.), ante niveles bajos en los cursos de agua; preparación para intervenir tomas de agua con bomba desde curso/cuerpo de agua, y su reubicación en caso de ser necesario; realizar sistema de turnos para riego; y almacenamientos para disponibilidad para diferentes usos (consumo humano, animal, riego, combate de incendios).