Asamblea Legislativa: en su apuesta a la polarización, Javier Milei relegó a aliados que necesita

Embarcado en la misión de rivalizar con el kirchnerismo, Javier Milei no le dio a sus aliados el lugar esperado en su discurso de apertura de sesiones. Aunque luego los convocó a una cena en la quinta de Olivos, el presidente pronunció un discurso dirigido a su núcleo duro en lugar de intentar consolidar la relación con legisladores dialoguistas que son claves para cualquier ley que el Gobierno pretenda.

Milei fue a la Asamblea Legislativa a confrontar con Unión por la Patria. Se permitió salirse varias veces de libreto para polarizar con sus detractores, insultos y agravios mediante. Y, más allá de un agradecimiento vago a diputados y senadores por las leyes sancionadas en sesiones extraordinarias, relegó de su alocución a los dialoguistas con los que necesita construir consensos.

Además, la virulencia que dominó la Asamblea hizo que tres senadoras clave para el Gobierno se retiraran del recinto: la schiarettista Alejandra Vigo, la neuquina Julieta Corroza (responde al gobernador Rolando Figueroa) y la santacruceña independiente Natalia Gadano. Son tres votos relevantes en el “poroteo” que lleva adelante la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

“Nuestro país necesita otro tono en la discusión pública. Necesitamos diálogo, consensos y trabajo conjunto, no agravios. Los diputados y senadores somos representantes del pueblo argentino y de cada una de las provincias. Insultarnos es insultar a los habitantes de la Nación”, lamentó Gadano, una legisladora que puede ser determinante en una votación ajustada.

Por si fuera poco, Milei ni siquiera mencionó a Diego Santilli, el representante del PRO en el Gabinete y principal puente con los gobernadores. El ministro del Interior se ubicó entre la secretaria General, Karina Milei, y su par de Economía, Luis Caputo, pero fue ignorado. En cambio, otros funcionarios, como Sandra Pettovello (Capital Humano) y el propio “Toto” fueron ovacionados.

Los gobernadores dialoguistas que garantizaron la sanción de las leyes tampoco tuvieron lugar en el discurso inaugural. Paradójicamente, el único mencionado por Milei fue el kirchnerista riojano Ricardo Quintela, quien fue calificado de “golpista” por recientes declaraciones sobre las circunstancias que rodearon las renuncias de Fernando De la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá durante la crisis de 2001.

La referencia a Quintela no solo le sirvió a Milei para confrontar con sus rivales, sino también con Victoria Villarruel: la vicepresidenta viajó días atrás a La Rioja y se mostró con el gobernador, en un nuevo gesto desafiante.

Cena en Olivos

Tras la Asamblea Legislativa, Milei recibió a legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR en la quinta de Olivos. Fue un encuentro distendido, donde el presidente recorrió el quincho para conversar con los distintos grupos de invitados, que cenaban de parados. También fueron ministros y el asesor Santiago Caputo. El evento duró hasta las 2 de la mañana del lunes.

La incógnita que recorre el Congreso es cuánto durará la “luna de miel” de Milei con sus aliados parlamentarios. Aunque el éxito legislativo del Gobierno desde diciembre a esta parte es indiscutible, La Libertad Avanza no puede bajar la guardia porque no tiene mayoría propia en el Congreso: está a 34 diputados y 16 senadores del quórum.

Hasta el momento, los aliados de la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales anclados en gobernadores aportaron votos, pero a la vez funcionaron como “filtro” para los proyectos que enviaba el Poder Ejecutivo: tanto la reforma laboral como la penal juvenil se modificaron durante el debate. Esta dinámica de negociaciones dio sus frutos y el Gobierno necesita mantenerla si quiere avanzar sin sobresaltos con su ambiciosa agenda de reformas.

Según anunció Milei, serán 10 reformas por mes durante 9 meses: 90 en total. Buscan reformar cuatro Códigos (Penal, Civil y Comercial, Procesal Civil y Comercial, y Aduanero), ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos, modificar las reglas electorales y el Poder Judicial, entre otros títulos que dejó el jefe de Estado.

Otro tema menos rimbombante pero que el Gobierno tiene como uno de los prioritarios, según supo este medio, es la nueva Ley de Semillas. “El sector agropecuario también tendrá su revolución. Estamos en condiciones de producir 300 millones de toneladas de grano, duplicando la producción actual. Para ello daremos un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas”, informó el presidente.

También está pendiente completar en la Cámara de Diputados el tratamiento de la nueva Ley de Glaciares que aprobó el Senado. En el oficialismo dicen que quieren tener la norma sancionada “este mes”. Es uno de los temas pendientes de las extraordinarias, junto con el presupuesto universitario, que aún no comenzó a discutirse.

Hasta el momento, La Libertad Avanza no tiene una hoja de ruta clara. El próximo paso en el que trabajarán tanto Bullrich como su par de Diputados, Gabriel Bornoroni, es terminar de constituir todas las comisiones permanentes, que son las que analizan y dictaminan los proyectos antes de la votación en el recinto.