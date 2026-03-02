Apertura de Sesiones: las reformas que Javier Milei propuso ante el Congreso

En un clima de expectativa y con un recinto dividido entre la militancia oficialista y los abucheos de la oposición, Javier Milei dio inicio a las 144° sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Acompañado por los resultados de las elecciones legislativas y su nueva fuerza parlamentaria, el mandatario presentó un escenario de optimismo económico, destacando un crecimiento acumulado del 10% en los últimos dos años y la drástica baja de la inflación respecto a 2023.

Sin embargo, el foco estuvo puesto en la confrontación política: Javier Milei calificó a la justicia social como un «robo» y tildó de «delincuentes» a los sectores del peronismo, marcando el inicio de un año legislativo que promete ser el más agresivo de su gestión.

Milei inauguró las sesiones del Congreso | Las 90 reformas: títulos clave para el nuevo código penal y civil

Aunque no profundizó en la letra chica, el Presidente anunció que enviará al Congreso un ambicioso plan de transformación que incluye 90 paquetes de leyes. Entre los puntos más destacados se encuentran:

Reformas en los códigos : cambios integrales en el Código Civil y Comercial, el Código Penal y el Código Aduanero.

: cambios integrales en el Código Civil y Comercial, el Código Penal y el Código Aduanero. Economía y consumo : una nueva codificación de la defensa del consumidor y la competencia, junto a la profundización de la apertura económica.

: una nueva codificación de la defensa del consumidor y la competencia, junto a la profundización de la apertura económica. Sistema electoral : una reforma total del sistema de financiamiento de los partidos políticos y del esquema de votación.

: una reforma total del sistema de financiamiento de los partidos políticos y del esquema de votación. Seguridad e Inteligencia: leyes para fortalecer la coordinación entre fuerzas federales.

«La malaria terminó»: el balance económico de Javier Milei y la apertura comercial

Milei utilizó gran parte de su discurso para defender la apertura de importaciones, a pesar de las críticas de los sectores industriales nacionales. Según el mandatario, Argentina se encuentra en el puesto 178 de 179 en el ranking de apertura del Banco Mundial, algo que definió como un «privilegio de cazadores de zoológico».

Impacto en el empleo : negó que la apertura afecte el trabajo local, argumentando que el ahorro del consumidor al comprar bienes importados genera puestos de trabajo en sectores más productivos.

: negó que la apertura afecte el trabajo local, argumentando que el ahorro del consumidor al comprar bienes importados genera puestos de trabajo en sectores más productivos. Inflación: destacó que el 2025 cerró con un 30% acumulado, una cifra sustancialmente menor al 200% de 2023.

El factor geopolítico en el discurso de Javier Milei: EE.UU., Israel y la «Operación Rugido del León»

En un contexto de guerra en Medio Oriente, el Presidente no escatimó en señales internacionales. La presencia de los embajadores de Estados Unidos e Israel en primera fila subrayó la alianza estratégica del Gobierno.

Apoyo de Trump : Milei reconoció públicamente que el gobierno de Donald Trump acudió en ayuda de Argentina en un momento clave, fortaleciendo la relación bilateral.

: reconoció públicamente que el gobierno de acudió en ayuda de Argentina en un momento clave, fortaleciendo la relación bilateral. Nuevo orden mundial: el mandatario insistió en que la forma en que el país se inserte en el actual conflicto global determinará su destino por décadas.

Tensión interna: el reencuentro de Javier Milei con Victoria Villarruel

La apertura también dejó gestos políticos de fuerte calado interno. El reencuentro con la vicepresidenta Victoria Villarruel fue frío y protocolar, limitándose a un saludo con el pulgar arriba por parte de Milei.

Tras el discurso, Milei se retiró a la Quinta de Olivos para cenar con su gabinete y los bloques aliados que serán decisivos para aprobar este megapaquete de leyes.