La intimidad de la cena de Javier Milei con los legisladores tras la apertura de sesiones: menú y quiénes asistieron

Javier Milei tuvo una cena con legisladores luego de la apertura de sesiones ordinarias. Foto: Gentileza NA.

El presidente Javier Milei cerró el domingo, luego de haber inaugurado formalmente las sesiones ordinarias en el Congreso, con una cena junto a legisladores libertarios y aliados y el Gabinete completo en la quinta de Olivos.

Uno de los asistentes, reveló que el mandatario evitó pronunciar un discurso ante la centena de asistentes, según indicó Noticias Argentinas.

Así fue la cena con Javier Milei: un menú singular y la conexión personal con los legisladores

Hubo 178 personas entre los bloques del PRO y de La Libertad Avanza en ambas cámaras, los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y el plantel completo de ministros y secretarios.

Sin embargo, optó por un contacto personal con cada uno a lo largo de toda la velada que inició a las 23.45 y concluyó pasada la 1 de la madrugada. “No habló, pero nos recibió uno por uno y se quedó charlando”, confesó un legislador que estuvo presente.

El menú completo de la cena en Olivos con Javier Milei

El menú fue simple, acorde a una noche larga, luego de haber seguido de cerca la hora y cuarenta de discurso del mandatario con el que dio inicio formal al período de sesiones ordinarias en el Congreso.

Con canapés y empanaditas de entrada, los diputados, senadores y ministros comieron de pie una cazuela de carne glaseada con papas y podían optar entre un marquise de chocolate y un flan con dulce de leche y crema.

Pese a la ampliada convocatoria fue determinación del Poder Ejecutivo no servir alcohol y acompañar la comida con agua mineral. “Había más de una cara larga por el tema”, ironizó un funcionario que dio asistencia a la cita.

Con Noticias Argentinas